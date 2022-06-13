وسط تهديدات المقاومة.. الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية بغلاف غزة

بدأ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 13/6/2022، مناورات عسكرية في غلاف قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المناورات ستتركز في مناطق كيبوتسات جنوب القطاع، وستنتهي ظهر يوم غد.

وأشارت إلى أنه سيسمع أصوات انفجارات وحركة نشطة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه المناورات، في ظل خشية الاحتلال "الإسرائيلي" من تهديدات حركة الجهاد الإسلامي، على لسان أمينها العام زياد النخالة، الذي أكد أن انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى والأسرى، يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته".