بالفيديو بينهم أسرى محررون.. اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين، حملة اقتحامات لمنازل المواطنين في مدن وقرى الضفة المحتلة والقدس، تخللها اعتقال العديد من الشبان.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين واعتقلت عدداً منهم، بعد أن عاثت فساداً في منازلهم.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. محمد جبر حمايل- بيتا جنوب نابلس

٢. عز الأقرع- مخيم عسكر بنابلس

٣. وسام أبو الرب- قباطية جنوب جنين

٤. علي تيسير زكارنة- قباطية

٥. مصطفى السلطي- البيرة

٦. المحرر أحمد الخاروف- البيرة

٧. حازم ذياب- مخيم العروب شمال الخليل

٨. عنان أبو عفيفة- مخيم العروب

٩. والد المحرر قتيبة خليفة- بيت لحم

١٠. عاهد سميرات- سلواد شرق رام الله