طريقة عمل المكرونة بالصلصة، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العديد من الوصفات للأكلات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل المعكرونة بالصلصة، وهي من الوصفات المفضلة لدى الكثيرين، وتحرص الكثير من السيدات على صنعها في البيت، وبعد زيادة البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

وتُعد المكرونة من أهم الأطباق المفضلة للجميع وغنية بالكربوهيدرات، حيث تقدم بأكثر من طريقة في المطابخ المختلفة في البلدان العربية، وهنا نقدم لكم طريقة عمل المعكرونة بالصلصلة.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

أولاً: المقادير

- واحد كيس مكرونة قلم

- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" صلصة طماطم

- نصف كيلو طماطم ( 500 جرام)

- 1 بصلة متوسطة في الحجم

- 2 فص ثوم مفروم

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 4 ملعقة صغيرة زيت

- 2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

ثانياً: طريقة التحضير

- نقوم أولًا بسلق المكرونة، فنحضر إناء كبير و نملأه بالماء ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي.

- بعد غليان الماء نضع 2 ملعقة زيت و ملعقة ملح ثم نضيف واحد كيس مكرونة قلم ونتركها 10 دقائق مع التقليب من وقت لاخر حتى تنضج المكرونة.

- نقوم بتصفية المكرونة من ماء السلق بمصفاة ثم نغسلها بالماء البارد.

- نقوم بتحضير صلصة المعكرونة، فنقوم بتقطيع بصلة متوسطة في الحجم إلى مكعبات صغيرة ونحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه نصف كيلو طماطم ونقوم بضربها حتى تصبح عصير طماطم.

- نحضر وعاء نضع فيه 2 ملعقة صغيرة زيت و2 فص ثوم مفروم و بصلة متوسطة في الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة ونضعه على نار متوسطة مع التقليب حتى يتشوح الثوم والبصل ويتحول لونهم إلى اللون الذهبي.

- بمجرد تحول البصل والثوم للون الذهبي نسكب عصير طماطم ثم 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم ونستمر في التقليب حتى تنضج وتتسبك الصلصة ونحصل على قوام سميك منها.

- نحضر المكرونة المسلوقة بعد غسلها بالماء البارد و نسكبها في الصلصة ونخفض النار إلى نار هادئة، ونترك المكرونة في الصلصة لمدة 5 دقائق مع التقليب حتى تتجانس المعكرونة والصلصة.

- نقدم المعكرونة بالصلصة في طبق، وبالهناء والشفاء.