الأردن تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاحد، عن تسجيل 402 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة، بارتفاع حوالي 20 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وقال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا بالأردن، عادل البلبيسي: إنه "لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأسبوع الحالي رقم 23"، مشيرًا إلى أن عدد فحوصات PCR التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 12430 فحصا مقارنة مع 15071 فحصا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 18 بالمئة.

أوضح البلبيسي، أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 3.2 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 22، بارتفاع حوالي 46 بالمئة.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات 3 حالات، مقارنة مع 4 خلال الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 25 بالمئة.

فيما بلغ عدد الحالات النشطة 322 حالة مقارنة مع 241 حالة خلال الأسبوع ذاته بارتفاع حوالي 34 بالمئة.