يوفنتوس يضع مهلة لـ"دي ماريا" !!

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن يوفنتوس الإيطالي حدد مهلة أمام النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، لحسم انتقاله إلى صفوفه.

ويُشار إلى أنه ينتهي عقد دي ماريا مع سان جيرمان في 30 حزيران/يونيو الجاري، وقرر النادي الفرنسي عدم منحه عقداً جديداً.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية :"إن يوفنتوس أبلغ دي ماريا بأنه لديه 72 ساعة فقط للرد على عرض النادي".

ومن جانبها، أشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى أن يوفنتوس قدم عقدًا لمدة 13 شهرًا براتب يبلغ 7 ملايين يورو، بهدف الاستفادة من مرسوم النمو، والحصول على تخفيض في الضرائب.

ولفتت الصحيفة إلى أن دي ماريا يطلب عقدًا لمدة عام واحد بقيمة 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 1.5 مليون يورو.

جدير ذكره أن برشلونة ينافس يوفنتوس بقوة على حسم صفقة دي ماريا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.