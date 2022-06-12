ونحن نقترب من عيد الأضحى المبارك 2022، يكثر بحث الكثير من الناس عن رسائل تهنئة بمناسبة الحج 2022، والرسائل التي بها ثناء وتهنئة للحجاج بمناسبة حجهم وعودتهم من الديار الحجازية، مثل حج مبرور وسعي مشكور، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية رسائل تهنئة بمناسبة الحج 2022 ورسائل للحجاج.

رسائل تهنئة بمناسبة الحج 2022

تعريف الحج:

يُعتبر الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وفرضه الله تعالى على المسلمين مرة واحدة لمن استطاع منهم، فيأتي المسلمون من كل أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، ويغسل المسلم من ذنوبه ويرجع كما ولدته أمه.

رسائل تهنئة بمناسبة الحج 2022

حج مبرور وسعي مشكور.

لبيك اللهم لبيك... حج مبرور

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

مبروك الحج تقبل الله

تقبل الله حجكم وعوداً حميداً إلى دياركم بإذن الله تعالى.

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.

بالسلامة يا حجاج بيت الله وهنيئاً لمن سيعود كما ولدته أمه.

رسائل تهنئة بمناسبة الحج 2022

عبارات حج مبرور وسعي مشكور

لكل الأحباب الحجاج، تقبل الله منكم وحجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

الحج دعوة من الله لزيارة بيته تأتي متى ما شاء سبحانه، تقبل الله منكم وبارك بمن سعى، تقبل الله حجكم.

حججت وربي يتقبل حسن النية والعمل، أهلاً وسهلاً برجوعك.

تقبل الله سعيك وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.

رسائل تهنئة بمناسبة الحج 2022

تقبل الله طاعاتكم وغفر ذنوبكم، حجًا مقبولًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وتجارة لن تبور.

تقبل الله منكم صالح الأعمال وجعلها خالصة لوجهه ورزق الله كل مسلم يريد الحج والعمرة.

يا حاج بيت الله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا.

تقبل الله نسكك، وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.