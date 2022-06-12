منسق لجنة الأسرى في القوى الوطنية يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين

أكد منسق لجنة الأسرى للقوى الإسلامية والوطنية، زكي دبابش اليوم الأحد بأن الأوضاع الصحية للأسيرين خليل عواودة المضرب لليوم 102 ورائد ريان لليوم 67، ما زالتا في حالة الخطر.
و حمل دبابش الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يصيب الأسيرين عواودة وريان.
و أضاف منسق لجنة الأسرى في تصريح إذاعي: "أرسلنا رسائل عدة لكل المؤسسات المعنية بالشؤون الدولية التي تراعي أوضاع الأسرى والى مصر وقطر والأردن ولبعض الدول الأوربية للتضامن مع أسرانا في السجون وإنهاء معاناتهم"
و أكد أن هناك خطوات للحركة الوطنية الأسيرة سيُشرع بها الأسابيع القادمة وقد تصل للإضراب عن الطعام في جميع السجون.
و تابع يقول: "كل السناريوهات ستكون مفتوحة أمام المقاومة إزاء ما يحدث في سجون الاحتلال. "
و أردف قائلاً: "سنستمر في الفعاليات التي أعلناها نصرة للأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام. "
و أكد دبايش على أن غداً الاثنين ستكون هناك فعالية أمام مقر الصليب الأحمر تضامناً وإسناداً مع الأسرى المضربين تحت عنوان "قرارنا حرية".