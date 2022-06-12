منسق لجنة الأسرى في القوى الوطنية يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:24 م
12 يونيو 2022
عواودة وريان.
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أكد منسق لجنة الأسرى للقوى الإسلامية والوطنية، زكي دبابش اليوم الأحد بأن الأوضاع الصحية للأسيرين خليل عواودة المضرب لليوم 102 ورائد ريان لليوم 67، ما زالتا في حالة الخطر.

 و حمل دبابش الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يصيب الأسيرين عواودة وريان

و أضاف منسق لجنة الأسرى في تصريح إذاعي: "أرسلنا رسائل عدة لكل المؤسسات المعنية بالشؤون الدولية التي تراعي أوضاع الأسرى والى مصر وقطر والأردن ولبعض الدول الأوربية للتضامن مع أسرانا في السجون وإنهاء معاناتهم"

و أكد أن هناك خطوات للحركة الوطنية الأسيرة سيُشرع بها الأسابيع القادمة وقد تصل للإضراب عن الطعام في جميع السجون.

و تابع يقول: "كل السناريوهات ستكون مفتوحة أمام المقاومة إزاء ما يحدث في سجون الاحتلال. "

 و أردف قائلاً: "سنستمر في الفعاليات التي أعلناها نصرة للأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام. "

و أكد دبايش على أن غداً الاثنين ستكون هناك فعالية أمام مقر الصليب الأحمر تضامناً وإسناداً مع الأسرى المضربين تحت عنوان "قرارنا حرية".

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