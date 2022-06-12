يبحث الكثير من مرضى الكلى، عن وصفات مهمة من البقدونس لعلاج الكلى، فهو يعمل البقدونس على تحسين صحة الكليتين، وله فوائد لصحة الجسم، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة، وغني بفيتامين سي، كما يساعد في الوقاية من السرطان، كما يساعد في تنظيم الدورة الشهرية، ونسبة السكر في الدم، لذا يحرص الكثيرون على استخدام وصفات مهمة من البقدونس للكلى.

وصفات البقدونس للكلى

ويعد البقدونس من أنواع الأعشاب المستخدمة في معالجة الكثير من الامراض المعروفة ومنها مشاكل واضطرابات الكلى، لذا نقدم لكم أهم وصفات البقدونس لعلاج الكلى، والتجارب لاستعمال البقدونس في مجال علاج الكلى.

تجربتي مع البقدونس للكلى

البقدونس من النباتات التي لها فوائد عديدة لصحة الجسم ووظائفه، ولذلك يلجأ الأشخاص إلى استخدام البقدونس لمعالجة الكثير من الأمراض، ومن خلال تجربتي مع البقدونس للكلى تبين ما يلي:

تناول البقدونس يساعد في تفتيت الحصى المتكونة داخل الكلى وبالتالي يساعد في التخلص منها بشكل نهائي.

يساهم البقدونس في طرد السموم من الجسم وبالتالي حماية الجسم من أمراض عديدة.

يساعد البقدونس في تحسين عملية إدرار البول وزيادة نشاط الكلى.

يساهم البقدونس بشكل كبير في تخفيض كمية الأملاح المتكونة داخل الجسم.

تناول البقدونس يزيد من قدرة الكلى على الحماية من أمراض كثيرة، وذلك لأنه غني بمادة الأيبول ومادة الميريستين.

وصفات من تجربتي مع البقدونس للكلى

يلجأ الكثير من الأشخاص للبقدونس مع بعض الإضافات لمعالجة مشاكل الكلى، وتوجد وصفات متعددة في هذا الخصوص نذكر منها:

الوصفة الأولى

يستخدم شراب البقدونس عن طريق صحن أوراق البقدونس وإضافة القليل من الماء لها، لمعالجة حصيات الكلى، والتي تتكون من ترسب المعادن ضمن الكلى وتترافق بظهور آلام شديدة وخاصةً عند انتقال الحصية من مكان لآخر، وتغير في لون البول والرغبة الكبيرة في التبول، حيث يمكن من خلال تناول البقدونس أن تتفتت الحصى وتزول بشكل طبيعي. بالإضافة إلى أن عصير البقدونس غني جدًا بالفيتامينات مثل فيتامين ك وفيتامين ه وحمض الفوليك والتي تمنع حدوث التكلس والترسبات في الكلى.

الوصفة الثانية

شاي البقدونس مع الخيار والليمون، حيث يتم غسل البقدونس الطازج والخيار والليمون، ويتم سلق أوراق البقدونس لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وتركها حتى تبرد، ثم يتم تقطيع الخيار وعصر الليمون، بعدها يتم خلط البقدونس المغلي مع عصير الليمون وقطع الخيار، ويترك هذا المزيج حتى يبرد ويتم شرب ماء هذا المزيج بشكل يومي عند الصباح.

الوصفة الثالثة

هي شاي البقدونس، حيث يتم فرم وتقطيع البقدونس وعلى جهة يتم غلي كأس من الماء، ثم تتم إضافة البقدونس المفروم إلى الماء المغلي، ويترك الخليط مدة من الوقت حوالي 15 دقيقة، ثم تتم تصفية الخليط وشرب شاي البقدونس عند الصباح، ويمكن إضافة بعض المنكهات أو ملعقة صغيرة من العسل للحصول على طعم حلو.

الوصفة الرابعة

عصير البقدونس والخضار حيث يحتوي عصير البقدونس على البقدونس والخيار والليمون والجزر، ويتم تحضير عصير البقدونس من خلال نقع البقدونس بالماء الفاتر لمدة 15 دقيقة ثم يتم تقشير الجزر وعصر الليمون وتقطيع الخيار، وبعدها تخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض وتترك لفترة من الزمن ثم يؤخذ كوب من عصير ذلك المزيج وشربه عند الصباح.

كيف يعمل البقدونس على تحسين صحة الكليتين

تعتبر الكليتان من الأعضاء الهامة جدًا التي تقوم بتنظيف الدم من الفضلات وتطرحها في البول، وعندما يتزايد تركيز الفضلات في البول يؤدي ذلك لتكون الحصوات التي قد تسبب ضررًا في الكليتين ومن أهم فوائد البقدونس لصحة الكلى:

يساهم البقدونس في إنقاص كمية الكالسيوم والأحماض في البول.

يحتوي البقدونس على الفلافونويد والكاروتينات وفيتامين سي والتي تساهم بتحسين صحة الكلى عن طريق ارتفاع ضغط الدم الذي يعتبر عاملًا رئيسيًا لأذية الكلى.

البقدونس غني جدًا بالنترات وهي مادة تساهم في تمدد جدران الأوعية الدموية وزيادة ضخ الدم في الشرايين ويساهم في تخفيض ضغط الدم.

يساعد في منع حصوات الكلى: يعمل البقدونس على منع تشكيل الحصوات من خلال زيادة كمية البول، عن طريق فعاليته الممتازة في إدرار البول وتخفيض كمية الكالسيوم الموجودة في البول، وزيادة نسبة الحموضة البولية.

فوائد البقدونس لصحة الجسم

البقدونس من الأعشاب المعروفة ويستخدم في الطهي وهو غني جدًا بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم بشكل يومي ومنها:

غني بمضادات الأكسدة

تساهم مضادات الأكسدة في حماية خلايا الجسم من التلف، ولها تأثير فعال في حفظ صحة الخلايا وتجديدها، كما تلعب مضادات الأكسدة دورًا في التخفيف من حدوث الأمراض المزمنة ومنها السرطان والسكري، حيث أثبتت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في البقدونس تساعد في تخفيف التخرب الذي يحصل للحمض النووي للخلايا وبالتالي يخفف من انتشار الخلايا السرطانية.

غني بفيتامين سي

يعتبر البقدونس مصدر جيد لفيتامين سي حيث يحوي البقدونس حوالي 22% من كمية فيتامين سي التي يحتاجها الجسم يوميًا، ويعتبر فيتامين سي من الفيتامينات التي تذوب في الماء وهو مضاد أكسدة ممتاز، بالإضافة إلى قدرته على رفع مناعة الجسم، والوقاية من العديد من الأمراض، كما يلعب فيتامين سي دورًا هامًا في إنتاج مادة بروتين الكولاجين المتواجدة في خلايا الجلد وفي الخلايا العصبية وفي الألياف العضلية، وهذا البروتين هام جدًا لدعم صحة الخلايا والتئام الجروح وتقليل ظهور التجاعيد.

يساعد في الوقاية من السرطان

وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية ووقاية الخلايا من انتشار السرطان، حيث يحتوي البقدونس على مادة الفلافونويد وهي المادة التي تساهم في إيقاف انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، كما يعمل يحتوي البقدونس على مادة أخرى تدعى اللوتولين وهي المادة التي تعمل على إيقاف تكاثر ونمو الخلايا السرطانية، ومنع حدوث تخرب ضمن الحمض النووي للخلايا والذي يعتبر السبب الرئيسي لتكون السرطانات.

يساعد في تنظيم الدورة الشهرية

يساعد البقدونس في علاج الكثير من المشاكل المتعلقة بالدورة الشهرية، فهو يحتوي على مادة ميريستيسين myristicin والذي يلعب دورًا في إنتاج هرمون الاستروجين الذي ينشط ويحفز حدوث التقلصات الرحمية لتسهيل الطمث، ولذلك يتم إدخال البقدونس في بعض تركيبات الأدوية العشبية التي تدعم الحيض الطبيعي وتساهم في زيادة كمية الحليب عند الأم المرضعة.

يساهم في السيطرة على نسبة السكر في الدم

يستخدم البقدونس من أجل تخفيض درجة السكر في الدم، وذلك اعتمادًا على دراسات وأبحاث متعددة أجريت على ناس يعانون من مستويات عالية للسكر في الدم، حيث أكدت النتائج أنه بعد تناول البقدونس بشكل منتظم وخلال فترة قصيرة انخفض مستوى السكر بدرجات جيدة لدى المصابين.

الفوائد المحتملة الأخرى

يساعد البقدونس في تحسين صحة الجسم أيضًا من خلال:

محاربة الفيروسات والجراثيم.

يساهم في حماية صحة العظام وتجديد خلايا العظام لغناه بفيتامين ك والمعادن الضرورية للعظام مثل البوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم.

يرفع من مناعة الجسم ويقلل الالتهاب.

يساهم في تحسين صحة الكبد وتجديد خلاياه ومنع تلفها ويساهم بتخليصه من السموم للقيام بوظائفه بشكل أفضل.

القيم الغذائية في البقدونس

إن كأس واحد فقط من البقدونس المفروم يحتوي على العناصر التالية:

22 سعرة حرارية.

78 غرام بروتين

47 غرام دهون

8 غرام سكريات بسيطة

2 غرام ألياف

51 غرام سكر معقد.

الفيتامينات الموجودة في البقدونس

البقدونس من الأعشاب الغنية جدًا بالمواد الغذائية المهمة للجسم والتي يحتاجها الجسم الحصول عليها باستمرار، ومن هذه العناصر الغذائية:

فيتامين أ: يحتوي كوب من البقدونس على 5000 وحدة دولية من فيتامين أ، وهو أحد العناصر الغذائية الهامة جدًا، وله دور كبير في مناعة الجسم ويساعد في معالجة حب الشباب والحد من انتشاره.

فيتامين ك: فكوب من البقدونس يحتوي تقريبًا 1000 ميكروغرام من فيتامين ك، حيث يقوي فيتامين ك العظام ويحافظ على صحة القلب ويحميه من الأمراض، كما يساعد فيتامين ك في عملية تخثر الدم وبالتالي يوقف النزيف الشديد في حال حدوثه.

فيتامين سي: يمتاز البقدونس بأنه غني جدًا بفيتامين c حيث يحتوي كوب على 80 ميكروغرام، الذي يلعب دور كبير في حماية القلب من أمراض عديدة كم أنه يحسن من مناعة الجسم بشكل جيد، ويعتبر من مضادات الأكسدة التي تمنع موت وتلف الخلايا في الجسم.

عناصر غذائية أخرى: مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد.

نظام غذائي لصحة الكلى

للحفاظ على صحة الكليتين يتوجب على المريض الانتباه إلى الأطعمة التي يتناولها، ومن أهم النصائح في النظام الغذائي لمرضى الكلى:

يتوجب على المريض تقليل كمية البروتينات، والصوديوم والفوسفور.

عندما يكون الضرر في الكليتين مرتفع جدًا عندها يتوجب على المريض الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم أيضًا.

الاعتماد على وصفات البقدونس وهنا يجب الانتباه أحيانًا إن البقدونس على الرغم من فوائده الكثيرة لكن يحتوي على مادة الأوكسالات التي تسبب ضررًا لمرضى الكلى الذين ترتفع لديهم الأوكسالات باستمرار.

تناول أطعمة أخرى مهمة لصحة الكليتين مثل التفاح والقرنبيط والبصل والثوم والفلفل الأحمر وسمك السلمون والكرز.

أهمية اتباع نظام غذائي لصحة الكلى

من المهم جدًا لمرضى الكلى اتباع نظام غذائي صحي لأن ذلك يساهم في منع حدوث مضاعفات أمراض الكلى التي تصيب المرضى عند تقدم المرض، وعلى سبيل المثال من المهم جدًا تقليل تناول الملح لمرضى الكلى لأن ذلك يساهم في تحسين مستوى ضغط الدم، وإنقاص كمية الفوسفور من النظام الغذائي يساهم في الوقاية من المضاعفات أمراض الكلى مثل أمراض العظام.

وفي الختام تم التعرف إلى تجربتي مع البقدونس للكلى، وقد تبين أن للبقدونس فوائد صحية هامة جدًا لصحة الكليتين عن طريق التأثير على كمية البول والعناصر الموجودة ضمنه، كما تم التعرف إلى أهم العناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة في البقدونس وأهم الفوائد الصحية للبقدونس.