شروط فتح مكتب تاكسيات في غزة

كشف المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات اليوم الاحد 12/6/2022، عن إجراءات وشروط فتح مكاتب التاكسيات داخل قطاع غزة ، موضحاً انه لابد من تسجيل 3 مركبات عمومي باسم المكتب وتحمل رقم 25.

وقال لإذاعة الأقصى: "إنه يجب موافقة الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية على مكان المكتب، بحيث لا يؤثر على حركة الدخول والخروج من الشارع ، مشدداً على ضرورة فتح ملف ضريبي ووضع بطاقات تعريفية باسم السائق والمالك".

وأشار إلى أنه تم وضع ملصق خارج المركبة موضح فيه اسم المكتب ورقم الهاتف ، بالإضافة إلى رخصة حرفة من البلدية وإحضار سجل تجاري باسم المكتب من وزارة الاقتصاد.

وبشأن الرسوم بين عرفات أن قيمة رسوم المكتب سنوياً 1000 شيكل وتم تخفيضها لـ 500 شيكل ويمكن دفعها على قسطين ، مشيراً الى انه تم تخفيض بنسبة 50% من قيمة الترخيص لجميع المركبات العاملة في مكاتب التاكسيات.