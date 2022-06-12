اشتية يكشف عن الدول العربية الوحيدة التي تواصل ارسال المساعدات وماذا بشأن التقاعد المبكر

أكد رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، أن الادارة الأمريكية الحالية ورثت قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني تساوي صفر.

وأوضح اشتية خلال لقاء له عبر قناة "فلسطين مساء اليوم السبت، أن الدول العربية متوقفة عن إرسال المساعدات عدا الجزائر التي دعمت خزينة الحكومة بمبلغ 100 مليون دولار، مؤكدا أنه لن يتم القبول بأي مساعدات مالية مشروطة.

وأشار اشتية أن الحكومة في دولة الاحتلال هشة جدا، وأن الحكومات الاسرائيلية دائما تصدر أزماتها على الجانب الفلسطيني بمزيد من الاستيطان.

الاحتلال يفرج عن الأسير معاذ اشتية بعد 55 شهرا من الاعتقال

وفي السياق، أوضح اشتية أن هناك تحول في الرأي العام الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن قريبا سيتم التصويت لصالح المنهاج الفلسطيني من قبل أوروبا.

وأكد اشتية، أن الاحتلال يهدف لإسقاط حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وفي سياق آخر، أعلن اشتية، أنه لن يتم إحالة أي موظف الى التقاعد الاجباري، منوها في الوقت ذاته إلى أن التقاعد سيكون إذا ما طلب الموظف ذلك.

وفيما يتعلق بالدعم الأوروبي، أكد اشتية أن الكثير من الدول الأوروبية مؤيدة لإعادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني دون شروط، معرباً عن أمله بأن يتم التصويت على ذلك يوم الاثنين المقبل.

وأوضح اشتية أن الدعم الأوروبي لن يكون في خزينة الحكومة، وانما هو مقسم، جزء منه سيذهب الى الأسر الفقيرة وأخرى إلى المشاريع وجزء منه إلى الرواتب، وآخر إلى قطاعي المالية والصحة.