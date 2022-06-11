أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 12 يونيو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في لبنان وبمختلف العيارات، حيث يبحث عن الموضوع الكثير من المتابعين، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الملحوظة في عمليات البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 12 يونيو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في لبنان

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان في تعاملات، اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران 2022، مع بدء العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 12 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 24

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال التعاملات، إلى نحو 91.722 ألف ليرة (60.23 دولار)، مقابل 91.386 ألف ليرة في إغلاق أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في لبنان اليوم، إلى نحو 80.258 ألف ليرة (52.70 دولار)، مقابل 79.965 ألف ليرة في إغلاق الجمعة.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 12 يونيو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى نحو 68.792 ألف ليرة (45.17 دولار)، مقابل 68.540 ألف ليرة في إغلاق الجمعة.

الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في لبنان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 53.505 ألف ليرة (35.14 دولار)، مقابل 53.309 ألف ليرة في إغلاق امس.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 12 يونيو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات المسائية، صعودا إلى نحو 2.852 مليون ليرة (1873 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان، نحو 642.067 ألف ليرة (421.63 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 12 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، انتعشت أسعار الذهب، أمس، مع تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.