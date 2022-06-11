وزارة التربية و التعليم تنهي استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022

أكد مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة أحمد النجار أن وزارته أنهت كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها لهذا العام 2022.

و أوضح النجار في حديث متلفز له مساء اليوم السبت تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن الوزارة انهت كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، من خلال عقد اجتماعات مع رؤساء القاعات و رؤساء مراكز التصحيح، و أعطت التعليمات و الارشادات اللازمة لانجاح عملية تقديم الاختبارات لطلبة الثانوية العامة.

و أشار الى أن نحو 87 ألف طالبٍ وطالبة سيتقدمون لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين للعام الدراسي 2022، في الرابع عشر من الشهر الحالي يونيو حزيران 2022، منهم 38.285 ألف طالب و طالبة من قطاع غزة.

و بين أن الظروف في هذا العام مهيأة بشكل أفضل من العامين السابقين، اللذان شهدا جائحة كورونا، و العدوان الأخير على قطاع غزة.

و لفت الى أن وزارته وضحت نماذج استرشادية للطلبة، وقدمت لهم المادة المطلوبة، فكان الاستعداد مبكراً، مع توجيهات بضرورة تهيئة القاعات الدراسية.

و أشار النجار الى أن التنسيق مستمر على مدار الساعة مع كل من لهم علاقة بتقديم امتحانات الثانوية العامة، و خصوصاً وزارتي الداخلية و الصحة اللتان ستقومان بدورهما في تلك الامتحانات، لافتاً الى أن وزارة الداخلية و الشرطة ستقوم بدورها في تأمين مراكز الامتحانات ستعمل على تأمين وصول أوراق الامتحانات و الإجابة الى أماكنها .

بدوره أشار العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الى أن وزارة الداخلية في قطاع غزة على استعداد و جهوزية كاملة لتأمين سير الامتحانات النهائية للثانوية العامة، من خلال توفير كل ما يلزم من حراسات أمنية للمدارس و مناطق تقديم الامتحانات و مراكز التصحيح.

و أشار البطنيجي الى قرار اتخذته وزارته سابقا، بهدف توفير الهدوء و السكينة لطلبة الثانوية العامة ، من خلال منع الحفلات في الشوارع، و منع مكبرات الصوت المزعجة لهم، موضحاً أن القرار ساري حتى الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

كما أكد المتحدث باسم الشرطة أن الأجهزة الأمنية و الشرطية ستوفر الأمن و الحماية للمراكز التي ستعقد فيها الامتحانات، بالإضافة الى أماكن خروج و استقبال أوراق الاختبارات و الإجابات.