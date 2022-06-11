وزارة التربية و التعليم تنهي استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:47 م
11 يونيو 2022
امتحانات الثانوية العامة
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أكد مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة أحمد النجار أن وزارته أنهت كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها لهذا العام 2022.

و أوضح النجار في حديث متلفز له مساء اليوم السبت تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن الوزارة انهت كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، من خلال عقد اجتماعات مع رؤساء القاعات و رؤساء مراكز التصحيح، و أعطت التعليمات و الارشادات اللازمة لانجاح عملية تقديم الاختبارات لطلبة الثانوية العامة.

و أشار الى أن نحو 87 ألف طالبٍ وطالبة سيتقدمون لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين للعام الدراسي 2022، في الرابع عشر من الشهر الحالي يونيو حزيران 2022، منهم 38.285 ألف طالب و طالبة من قطاع غزة.

و بين أن الظروف في هذا العام مهيأة بشكل أفضل من العامين السابقين، اللذان شهدا جائحة كورونا، و العدوان الأخير على قطاع غزة.

و لفت الى أن وزارته وضحت نماذج استرشادية للطلبة، وقدمت لهم المادة المطلوبة، فكان الاستعداد مبكراً، مع توجيهات بضرورة تهيئة القاعات الدراسية.

و أشار النجار الى أن التنسيق مستمر على مدار الساعة مع كل من لهم علاقة بتقديم امتحانات الثانوية العامة، و خصوصاً وزارتي الداخلية و الصحة اللتان ستقومان بدورهما في تلك الامتحانات، لافتاً الى أن وزارة الداخلية و الشرطة ستقوم بدورها في تأمين مراكز الامتحانات ستعمل على تأمين وصول أوراق الامتحانات و الإجابة الى أماكنها .

بدوره أشار العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الى أن وزارة الداخلية في قطاع غزة على استعداد و جهوزية كاملة لتأمين سير الامتحانات النهائية للثانوية العامة، من خلال توفير كل ما يلزم من حراسات أمنية للمدارس و مناطق تقديم الامتحانات و مراكز التصحيح.

و أشار البطنيجي الى قرار اتخذته وزارته سابقا، بهدف توفير الهدوء و السكينة لطلبة الثانوية العامة ، من خلال منع الحفلات في الشوارع، و منع مكبرات الصوت المزعجة لهم، موضحاً أن القرار ساري حتى الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

كما أكد المتحدث باسم الشرطة أن الأجهزة الأمنية و الشرطية ستوفر الأمن و الحماية للمراكز التي ستعقد فيها الامتحانات، بالإضافة الى أماكن خروج و استقبال أوراق الاختبارات و الإجابات.

 

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