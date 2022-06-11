خدمة جديدة لـ"آبل".. فما هي؟

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، أمس الجمعة، عن إطلاقها، مؤخراً خدمات أشبه بـما تقدمه البنوك.

وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية :"أن أبل أطلقت شركة جديدة أسمتها "آبل فاينانسنج"، ستهتم بتقديم قروض للدفع لعملائها لشراء منتجات جديدة؛ بدلًا من اضطرارهم لأخذ قروض من بنوك ومصارف خارجية".

وأضافت الشبكة :"أنه ستتكفل شركة "آبل" الجديدة تلك، بإجراء فحوصات الائتمان وتوافق على قروض للعملاء، وستعمل بشكل منفصل عن "آبل"، وبتراخيص تشغيل مختلفة".

وبدورها أشارت شركة أبل، إلى أن خدماتها المالية الجديدة لن تؤثر على شراكتها مع "جولدمان ساكس" فيما يخص خدمات "آبل باي" الشهيرة، التي يستخدمها العملاء لإكمال عمليات شرائهم.

وقالت الشركة :"نعمل حاليًا على إطلاق محرك جديد؛ لمعالجة الدفع الخاص بها كجزء من مبادرة يطلق عليها "بريك آوت"، كما نعمل أيضًا على تطوير أدوات لتحليل الاحتيال وحسابات الفائدة، من بين ميزات أخرى سنقدّمها للعملاء".