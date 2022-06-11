الكونغرس الأمريكي يسعى لعقد اتفاقية دفاع إقليمية بين "إسرائيل" والدول العربية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين (الجهوري والديمقراطي) في الكونجرس، قدموا أول أمس الخميس، تشريعًا يهدف إلى دمج أنظمة الدفاع الجوي لـ "إسرائيل" والدول العربية المجاورة.

وقالت الصحيفة: إن الهدف من تقديم القانون هو "تعزيز التعاون الدفاعي بين "إسرائيل" والدول العربية، وإحباط التهديدات من إيران ووكلائها".

وبحسب الصحيفة، ينص مشروع القانون على منح وزارة الدفاع الأمريكية تصريحًا بالتعاون مع "إسرائيل" ومصر والأردن والعراق ومجلس التعاون الخليجي بأكمله، ويطلب من البنتاغون تقديم استراتيجية لنظام دفاع جوي وصاروخي متكامل خلال ستة أشهر.

ومن شان نظام الدفاع الجوي هذا أن يحمي الدول المعنية من صواريخ كروز والبالستية والأنظمة الجوية المأهولة وغير المأهولة والهجمات الصاروخية من إيران، وفق نص مشروع القانون.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "إسرائيل" ليس لديها علاقات رسمية مع بعض الدول المدرجة في مشروع القانون، باستثناء مصر والأردن والإمارات والبحرين.

وأضافت أن فكرة نظام دفاع جوي مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وجيرانها العرب ليست جديدة، رغم أنها أُثيرت خلال قمة النقب التاريخية التي عُقدت في "إسرائيل" في شهر مارس الماضي.