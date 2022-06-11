خبير في "الصحة النفسية" يوضح كيف تتجنب الضغط النفسي قبل امتحانات الثانوية العامة 2022

يومان فقط يفصلان طلبة الثانوية العامة عن امتحانات نهاية العام الأخير في حياتهم المدرسية، حيث سيتوجه أكثر من 87 ألف طالبا وطالبة في قطاع غزة والضفة الغربية لامتحانات الثانوية العامة “توجيهي”، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، والموافق 14 يونيو الجاري.

و لا شك أن امتحانات الثانوية العامة “توجيهي” من أكثر الملفات اهتماما لدى الطلاب و ذويهم، باعتبار هذه السنة هي مفترق طرق يحدد منه الطلبة طريقهم و مستقبلهم .

و لا يخفى على أحد كمية القلق و الخوف التي تنتاب طلبة الثانوية العامة و ذويهم، في هذه المرحلة التي تسبق الاختبارات، حيث تتولد لديهم ضغوطا نفسية كبيرة، قد تؤثر على تقديم الطلبة للامتحانات و تحصيل الدرجات، وهو ما يستدعي توجيها واهتماما من الأهالي والمعلمين.

الدكتور جميل الطهراوي، أستاذ الصحة النفسية المشارك في الجامعة الإسلامية بغزة أكد على أهمية هذه المرحلة بالنسبة للطلبة و ذويهم، مشدداً على دورِ الأهلِ والتربويين والإعلاميين في التأثير على الحالة النفسية لطالب الثانوية العامة قبل الاختبارات.

و أوضح الطهرواي في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن على الأهل الذين لديهم أبناء في الثانوية العامة أن يكونوا إيجابيين قدر الإمكان في هذه المرحلةِ الحرجة– على حد وصفه- وأن يرسلوا رسائل إيجابية مهما كان أداء أبنائهم في مرحلة ما قبل الامتحانات.

كما دعا أهالي طلبة الثانوية العامة، لإمداد أبنائهم بجرعاتٍ تفاؤلية، وأن الحزنَ والتشاؤم والإرباك لن يجلبوا شيئًا جديدًا، والابتعاد عن المقارنات مع أبناء الأهالي الآخرين قائلًا " كل طالب له إمكانياته الخاصة، ويجب أن نكون عونًا للطلبة لا عونًا عليهم".

و وجه د. الطهراوي عدد من النصائح لطلبة الثانوية العامة قبل و خلال الامتحانات، لخصها فيما يلي:

تنظيم جدول زمني واقعي ينظم دراستهم ويناسب ظروف حياتهم.

أخذ قسط كافي من النوم و عدم السهر لأوقات طويلة خلال الامتحانات.

ضرورة تجنب استعمال المنبهات بكثرة كـ "الشاي، والقهوة، والمياه الغازية" كونها تسبب الإجهاد الجسدي وتُعيق النوم .

كما دعا أهالي الطلبة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم وإعطائهم فرصة للتعبير عن أفكارهم، إلى جانب توفير جو من الراحة والهدوء النفسي داخل الأسرة, والابتعاد عن مناقشة المشاكل الأسرية في هذه الفترة .

عدم قيام الأهالي بممارسة الضغوطات المستمرة على الطالب كون ذلك لا يفيد خلال أيام الامتحانات، وعدم المبالغة في التوقعات والنتائج المطلوبة من الطالب، واحترام قدراته كما هي، فضلاً عن مقارنة الطالب بإخوته وأقاربه أو زملائه الأكثر تفوقاً منه لأن ذلك يحبطه ويعيق إنجازه .

كما دعا الطلاب للتنويع بين الدراسة والترفيه، وتقوية عزيمتهم وتعزيز الثقة في نفوسهم .