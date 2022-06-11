ماذا قال نجم ليفربول ماني؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، بأن بايرن ميونخ الألماني يسعى للتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، عن أن ماني يريد الذهاب إلى بايرن، وقد أظهر ذلك بوضوح خلال مقابلة، حيث قال "أريد فقط الانتقال إلى ميونخ".

وقالت الشبكة :"إن مدرب الفريق البافاري، جوليان ناجلسمان، أجرى اتصالا هاتفيا بنجم "الريدز" خلال الساعات الماضية، مؤكدةً أن الدولي السنغالي ترك انطباعا جيدا لدى المدرب الألماني، بسبب مرونته وعقليته المتفتحة".

وذكرت أن المحادثة أدهشت ناجلسمان ومسؤولي بايرن، بسبب مرونة ماني الهائلة، حيث قال للمدرب إنه مستعد للعب في أي مركز يطلبه.

ويُشار إلى أن بطل البوندسليغا لا يزال بحاجة للتوصل لاتفاق مع مسؤولي الريدز على الأمور المالية، خاصة بعد رفض النادي الإنجليزي أول عرضين من الجانب البافاري.