طريقة عمل الكب كيك بالفانيلا، وينشر كم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة عمل الكب كيك بالفانيلا بطريقة سهلة، ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة اعداد هذه الوصفة، التي تعد من الوصفات ذات المذاق اللذيذ التي تعجب الأطفال، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل دائم العديد من الوصفات الخاصة بتحضير الحلويات، كما تقدم وصفات الأكلات والعصائر والكثير من الموضوعات الأخرى التي تهم المتابعين، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكب كيك.

طريقة عمل الكب كيك بالفانيلا

أولاً: المقادير:

- كوبان دقيق

- كوب سكر

- ثلاث أرباع كوب زيت

- 3 بيضات

- خل نقطتان

- ملعقة صغيرة فانيلا

- رشة ملح

- كوب حليب سائل

- ملعقتان صغيرتان بايكنغ باودر

- ملعقتان كبيرتان كاكاو

طريقة عمل الكب كيك بالفانيلا

ثانياً: طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء، أنخلي الدقيق مع البايكنغ باودر. أتركي المكونات الجافة جانباً.

في الخلاط الكهربائي، ضعي البيض والفانيليا والخلّ والملح واخفقي جيداً.

أضيفي السكر واخلطي.

أسكبي الزيت واخلطي جبداً.

أضيفي المكونات الجافة وكوب الحليب واخققي بواسطة خلاط يدوي أو ملعقة خشبية.

أقسمي الخليط إلى قسمين. أتركي قسماً أبيضاً.