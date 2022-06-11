سرحان: العمل في مشروع بناء المدن المصرية بغزة مستمر

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، اليوم السبت: نتوقع الانتهاء من مشاريع المدن السكنية المصرية في قطاع غزة العام المقبل، موضحًا أن "العمل في مشروع بناء المدن المصرية بالقطاع مستمر حتى اللحظة بشكل طبيعي".

وأضاف سرحان، في تصريح صحفي، لموقع اخباري محلي: أن مجمل ما تم إعماره على مدار عام كامل بلغ 17% فقط من إجمالي أضرار العدوان "الإسرائيلي" على غزة في أيار (مايو) الماضي.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على قطاع غزة، في شهر مايو الماضي 2021، أسفر عنه مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتدمير آلاف المنازل والبنية التحتية.

وبدأت المشاريع المصرية في غزة بعد انتهاء الحرب الأخيرة، وشملت بناء ثلاثة مدن في عدة محافظات بالقطاع تشمل كل مدينة 600 وحدة سكنية.