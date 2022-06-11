القيادي عدنان: الشهيد سميح عمارنة أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في يعبد

أعلن القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم السبت، أن الشهيد سميح عمارنة أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في بلدة يعبد وهو أحد قياداتها.

جاء ذلك، خلال مراسم تشييع الشهيد سميح عمارنة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، عصر اليوم، شارك فيها الآلاف من المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة في الضفة، اليوم، استشهاد الأسيرٌ المحررٌ سميح عمارنة متأثراً بإصابته في مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة يعبد بجنين بالضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، أن الأسير المحرر والجريح عمارنة، استشهد في مستشفى الاستشاري في رام الله بعد إصابته في المواجهات الأخيرة، في بلدة يعبد.

وكان عمارنة نقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لمواصلة علاجه الصحي بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في يعبد الأول من يونيو الحالي، أثناء المواجهات التي شهدتها البلدة خلال قيام جيش الاحتلال بتفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في يعبد.