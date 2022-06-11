جنين: الجهاد الإسلامي تدعو للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد سميح عمارنة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في جنين، اليوم السبت 11 يونيو 2022، للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد المجاهد سميح جمال عمارنة، الذي ارتقى صباح اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، دفاعاً عن بيت ذوي الشهيد البطل ضياء حمارشة في جنين.

وأشارت الحركة إلى أن تشييع جثمان الشهيد عمارنة، عقب صلاة عصر اليوم السبت 11 يونيو 2022، مباشرة من مسجد يعبد الكبير في جنين، شمال الضفة.

واستشهد اليوم السبت 11/6/2022، الأسير المحرر سميح العمارنة، متأثراً بإصابته في مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة يعبد بجنين شمال الضفة المحتلة.



