تحميل واتساب الذهبي 2022 أخر تحديث ..تنزيل تحميل واتساب ذهبي، وضع الواتساب الذهبي نفسه منافساً قوياً أمام الواتساب الأصلي العادي، للمميزات المهمة التي يقدمها البرنامج الذهبي في الاستخدام والتحكم والوصول والارسال والاستقبال والتخزين وغيرها من المميزات المهمة، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة لنشر رابط تنزيل الواتساب الذهبي 2022 أخر اصدار وذلك تماشياً مع عمليات البحث الذي جرت خلال الساعات الماضية على رابط تنزيل الواتساب الذهبي 2022.

تحميل واتساب الذهبي 2022 إصدار V12 تحديث الواتس الذهبي

وللواتساب الذهبي مميزات عديدة منها، يعتبر تطبيق آمن تماماً مثل الواتساب الأصلي، و لا يحتاج إلى تحميل جديد التحديث يحصل تلقائي، و يستطيع مستخدم الواتساب الذهبي تشغيل أكثر من برنامج على الهاتف الواحد وعلى أكثر من رقم، و يستطيع المستخدم تغيير شكل الايقونة، ويستطيع المستخدم وضع كلمة مرور للبرنامج " الإعلانات المزعجة لا تظهر على الواتساب الذهبي".

واتساب الذهبي بلاك

تحديث واتساب الذهبي

ومن أهم المهام التي يقوم بها الواتساب الذهبي: 1. عند استخدام الواتساب الذهبي تستطيع قطع الواي فاي عن البرنامج فقط دون القطع عن الهاتف ككل، يستطيع المستخدم إخفاء مشاهدته لحالات الأصدقاء،3. يمكن المستخدم من إخفاء تسجيل الصوت أو علامة أنت تكتب آلان، 4. رفع الفيديوهات مدة أكثر من الواتساب الأصلي، 5. يسمح بإخفاء المحادثات وكذلك استرجاع الرسائل المحذوفة، 6. يتيح معرفة من هو متصل على الصفحة الرئيسية، 7. يتيح معرفة من قام بزيارة الصفحة الرئيسية، 8. خاصية وقف تحميل المحادثات ،9. يوفر خاصية ضد حظر المستخدم ،10. منع أي جهة اتصال من الاتصال بالمستخدم.

جميع نسخ واتساب الذهبي

كيف تحصل على برنامج واتساب الذهبي

وفي مقالنا تحميل واتساب الذهبي 2022 أخر تحديث..تنزيل تحميل واتساب ذهبي، سنوضح لكم كيف يمكن لنا الحصول على برنامج واتساب الذهبي بأن يستطيع المستخدم عمل بحث على جوجل وكتابة Whatsapp Gold apk ليتم تحميل عدة إصدارات.

وقد حذر مطورو واتساب الذهبي 2021 المستخدمين من تحميل هذا البرنامج الغير المصرح به على هواتفهم المحمولة، بقولهم إن تطبيق واتساب بلس (واتس أب الذهبي)، لم يتم تطويره من قبل واتس أب، وإن مطوريه الحقيقين ليس لهم علاقة بـ واتساب

تحميل واتساب ذهبي

تنزيل واتساب الذهبي عمر

وضمن مقالنا تحميل واتساب الذهبي 2022 أخر تحديث ..تنزيل تحميل واتساب ذهبي، وحتى تتمكن من تنزيل الواتساب الذهبي 2021 Whatsapp Gold اخر اصدار من خلال الوصول للرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــا