استشهاد عمارنة يرفع عدد شهداء جنين لـ33 منذ بداية العام الحالي

ارتفع عدد شهداء محافظة جنين بالضفة المحتلة، اليوم السبت 11/6/2022، إلى 23 شهيداً منذ بداية العام الحالي، بعد ارتقاء الشهيد

سميح عمارنة.

وارتقى عمارنة، في مستشفى الاستشاري في رام الله، متأثراً بإصابته في مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة يعبد بجنين بالضفة المحتلة.

وكان عمارنة نقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لمواصلة علاجه الصحي بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في يعبد الأول من يونيو الحالي، أثناء المواجهات التي شهدتها البلدة خلال قيام جيش الاحتلال بتفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في يعبد.

فيما يلي أسماء الشهداء:

1_14/2/22 محمد أكرم أبوصلاح 17 عام/ اليامون

2_1/3/22 عبد الله أحمد الحصري 23 عام/ مخيم جنين

3_1/3/22 شادي خالد نجم 19 عام/ مخيم جنين

4_29/3/22 ضياء أحمد حمارشة 27 عام/ يعبد

5_31/3/22 سند محمد أبو عطية 17 عام/مخيم جنين

6_31/3/22 يزيد نضال سعدي 23 عام/ جنين

7_2/4/22 خليل محمد طوالبة 24 عام/مخيم جنين

8_2/422 صائب تيسير عباهرة / 30 عام/ جنين/ متزوج

9_8/4/22 رعد فتحي خازم 29 عام /مخيم جنين

10_9/4/22 أحمد ناصر السعدي 23 عام/ مخيم جنين

11_11/4/22 محمد حسين زكارنة 17 عام/ جنين

12_14/4/22 شأس فؤاد كممجي 29 عام/ كفرذان/ متزوج

13_14/4/22 مصطفى فيصل أبو الرب 31 عام / مسلية

14_15/4/22 شوكت كمال عابد 17 عام/ كفرذان

15_18/4/22 حنان محمود خضور 18 عام/ فقوعة

16_22/4/22 لطفي ابراهيم اللبدي 20عام/ اليامون

17_27/4/22 أحمد محمد مساد 21 عام /برقين

18_15/5/22 داوود محمد الزبيدي 43 عام/ مخيم جنين/ متزوج

19_21/5/22 امجد وليد فايد 17 عام/ مخيم جنين

20_1/6/22 بلال عوض كبها 24 عام/ يعبد

21_11/6/22 سميح جمال عمارنة 35 عام/ يعبد

22/4/22سيف حفظي أبو لبدة 29عام / مخيم نور شمس

11/5/22 الصحفية شيرين أبو عاقلة 51 عام / القدس