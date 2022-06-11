سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 11/6/2022-سعر اليورو اليوم في الجزائر اليوم، شهدت صباح اليوم السبت 11/6/2022، في دولة الجزائر بعض العملات الأجنبية استقراراً في عملية صرفها، وخاصة وأن الدولار الأمريكي يشهد في هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة صرفه مقابل كافة العملات المحلية لكافة الدولار العربية، لذلك سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الدولار في الجزائر اليوم السبت 11/6/2022، وذلك حرصاً من فريق العمل على توفير الجهد والوقت لدى المتابع العربي والجزائري تحديداً خاصة المتعلقة أعماله بالقيمة المالية للعملة الجزائرية وصرفها مقابل العملات الأجنبية وأبرزها الدولار واليورو.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

وفي مقالنا سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 11/6/2022-سعر اليورو اليوم في الجزائر اليوم، سنوضح لكم طبيعية أسعار العملات في الجزائر لليوم السبت، فقد استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات السبت 11 يونيو/حزيران 2022 لدى البنك المركزي، فيما تراجع لدى السوق الموازية (السوداء).

لم يتغير سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، مسجلًا نحو 155.82 دينار للشراء، و155.89 دينار للبيع،بحسب موقع بنك الجزائر الرسمي "bank-of-algeria.dz".

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري

وتراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليهبط إلى 189.35 دينار للشراء، و191.45 دينار للبيع، مقابل 191.25 دينار للشراء، و193.37 دينار للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس، بحسب منصة (exchangerates247) المتخصصة في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري

سعر الدينار الجزائري مقابل الدولار

استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 145.48 دينار للشراء، و145.49 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

كما بقي سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

سعر الدينار الجزائري مقابل الجنيه المصري

وثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند 181.94 دينار للشراء، و182 دينارًا للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

فيما تراجع الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 221.67 دينار للشراء، و224.13 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند 38.77 دينار للشراء، و38.78 دينار للبيع.

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 48.01 جنيه للشراء، و48ز54 دينار للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند 39.60 دينار للشراء، و39.61 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

الدولار مقابل الدينار الجزائري السوق السوداء

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

ولم يتغير سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، مسجلًا نحو 474.49 دينار للشراء، و475.47 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

فيما هبط سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 586.85 دينار للشراء، و593.37 دينار للبيع.

الدينار الجزائري مقابل الدولار

وضمن مقالنا سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 11/6/2022-سعر اليورو اليوم في الجزائر اليوم، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم أكثر عن أسعار صرف العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت