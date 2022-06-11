إصابة طفل خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل

أُصيب طفل، فجر اليوم السبت 11/6/2022، جراء إصابته بشظايا رصاصة خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقل الطفل (13 عامًا)، إلى العلاج في أحد المستشفيات، فيما أصيب عدد من الشبان بالاختناق بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاههم.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، هاجمت قوات الاحتلال عشرات العمال قرب عدة مناطق محاذية لجدار الفصل العنصري غرب جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت قرى عانين والطيبة والجلمة وعرانة، وأطلقت قنابل الغاز تجاه العمال الذين حاولوا الدخول لمناطق الخط الأخضر .