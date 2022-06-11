إنتر يرفض عرض باريس لضم نجمه

أكدت تقارير إيطالية رفض نادي إنتر عرضا من باريس سان جيرمان، لضم مدافعه ميلان سكرينيار، محددا في الوقت ذاته، ثمن اللاعب السلوفاكي في حال قرر أي من توتنهام هوتسبير أو تشيلسي الدخول في السباق للظفر بخدماته.



ولن يسمح إنتر لرحيل مدافعه بثمن منخفض، وذلك على الرغم من انتهاء عقده في يونيو/حزيران 2023، كما أكد اللاعب نفسه في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء في سان سيرو.



وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قدم باريس سان جيرمان عرضا أوليا لضم سكرينيار مقابل 50 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه إنتر.



وأضافت أن إنتر يحدد ثمن بيع سكرينيار ب70 مليون يورو على أقل تقدير، وذلك للأندية الراغبة في ضمه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرفع الفريق الفرنسي عرضه في المحاولة الثانية.