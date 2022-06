موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية 2022.. القنوات الناقلة، يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن موعد مباراة إنجلترا ضد إيطاليا اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية لعام 2022، كما يبحثون عن التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة جداُ في البطولة، إذ من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين إيطاليا وإنجلترا الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت 11 يونيو 2022 على استاد مولينيو بوولفرهامبتون، وستكون مباراة ذات تفاصيل مثيرة لأنها تجمع منتخبين من أقوى المنتخبات على مستوى العالم، لهذا ينتظر محبو كرة القدم انطلاق صافرة هذه المباراة المثيرة.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا

ويهتم عشاق كرة القدم في البحث عن موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية 2022.. القنوات الناقلة، فهم يجدون متعة حقيقية في مشاهدة مثل هذه المباريات، فالمنتخبين لهما جماهير غفيرة على مستوى القارة الأوروبية والعالم بشكل خاص، لهذا تجد محركات البحث تتصدر قضية موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا، وسنرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الموعد الرسمي لانطلاق مباراة إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبي 2022 اليوم السبت.

متى مباراة إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2022

ويتساءل جماهير عفيرة من كرة القدم عن متى مباراة إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2022، فهي من المقرر أنها ستعلب مساء اليوم السبت 11 يونيو 2022، وسيكون محبي كرة القدم حول العالم بانتظار انطلاق صافرة هذه المباراة المهمة بالنسبة لهم، لأنها ستقام بين منتخبين يتنافسان على حصد اللقب الأوروبي بين المنتخبات في نسخته الحالية لعام 2022 ميلادي.

ما موعد مباراة إيطاليا وانجلترا

ويبحث متابعو كرة القدم عن، ما موعد مباراة إيطاليا وانجلترا، وفي التفاصيل الأخرى، فإن تعادل المنتخب الإيطالي في الجولة الأولى مع منتخب ألمانيا بهدفٍ لمثله، وفاز بالمباراة الثانية على منتخب المجر بهدفين مقابل هدف، ليحتل صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 4 نقاط، بينما منتخب إنجلترا فقد خسر في المباراة الأولى من المنتخب المجري بهدفٍ دون رد، وذلك قبل التعادل مع ألمانيا بهدفٍ لمثله، ليقع في قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة.

التشكيل المتوقع لإنجلترا ضد إيطاليا

آرون رامسديل

كيران تريبيير - هاريي ماجواير - كونور كوادي - ريس جيمس

ديكلان رايس - جيمس وورد براوس

جاك جريليش - جودي بيلينجهام - جارود بوين

تامي أبراهام

التشكيل المتوقع لإيطاليا ضد إنجلترا

جيانلويجي دوناروما

ليوناردو سبيناتزولا - فرانشيسكو آتشيربي - أليساندرو باستوني - جيوفاني دي لورينزو

نيكولو باريلا - مانويل لوكاتيلي - لورينزو بيليجريني

جياكومو راسبادوري - جيانلوكا سكاماكا - ماتيو بوليتانو