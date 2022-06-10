الجهاد الاسلامي ينظم مهرجان تأبين لمؤسس كتيبة جنين الشهيد جميل العموري

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في جنين مهرجاناً تأبينياً مساء اليوم الجمعة، في ذكرى استشهاد مؤسس كتيبة جنين الشهيد جميل العموري.

و قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، في كلمة له خلال المهرجان: "إن ما ترونه الآن في مخيم جنين هو من تدبير الله، وحبه، ووعده، وصِدق جميل العموري مع الله".

و أوضح عدنان أن الشهيد جميل العموري أعلنها منذ البدايات، قائلاً: (يا كلاب "الشاباك"، جاي جاي الاشتباك).

و قال: " قبل أن تقولوا لمن ينتمي الشهيد، هل ننتمي للشهيد؟!، هل سنحمل أمانة الشهيد؟!."

و وجه عدنان التحية لشهداء فلسطين قائلاً: "سلامٌ لمن يقدمون الواجب على الإمكان، ويحمل روحه على أكفه دفاعاً عن العقيدة والوطن".

- و أضاف: "نفخر أن منا رعد الحازم، وضياء الحمارشة.. أبطال المواجهة، من عززوا فلسفة نغزوهم ولا يغزوننا".

و تابع يقول: " لنا داخل سجون الاحتلال، كتيبة من ثلاثة فرسان ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري".

و أكد الشيخ خضر عدنان أن مخيم جنين على خطى كل الثوار الأحرار. على خطى المعلم الشهيد فتحي الشقاقي، د. رمضان شلَّح، و الأمين الذي حافظ على العهد وسار على الدرب القائد المجاهد زياد النخالة.