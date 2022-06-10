طريقة عمل كبسة اللحم لذيذة، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة عمل الكبسة باللحم، وهي من الوجبات المفضلة لدى الكثير من المتابعين العرب، ويمكن لربة البيت تحضيرها بسهولة في البيت من خلال الطريقة التي سنقدمها لكم فيما يلي، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن طريقة الكبسة باللحم عبر محركات البحث العالمية، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل كبسة اللحم لذيذة

وجبة الكبسة

وتُعد الكبسة من أشهر الأكلات على الإطلاق في الخليج العربي، وخاصة بالمملكة العربية السعودية والكويت، وهي تحضر في الأصل من الأرز طويل الحبة، ويقدم بجانبها لحم الضأن غالباً أو الغنم أو الدجاج، وحاليا يتم صنعها بالعديد من الطرق المختلفة لذلك نقدم لكم طريقتها في هذا المقال.

طريقة عمل كبسة اللحم لذيذة

أولاً: المقادير

1 كيلو غرام لحم قطع

3 كوب رز بسمتي مغسول و مصفى

3 بصلة كبيرة (شرائح)

1 طماطم (مقشرة و منزوعة البذر)

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب صلصة طماطم

1 ملعقة صغيرة كركم

2 لومي

3 ملعقة صغيرة بهارات كبسة

زيت

6 حبات هيل

6 حبات قرنفل

6 حبات فلفل أسود

طريقة عمل كبسة اللحم لذيذة

ثانياً: طريقة التحظير:

- فى قدر غير لاصق على النار، سخنى الزيت ثم أضيفى شرائح البصل، حمريه مع التحريك حتى يتحول البصل للون الذهبى

- ارفعى البصل من القدر وانقليه إلى وعاء جانباُ

- فى نفس القدر، أضيفى قطع اللحم وحمريها جيدا

- أضيفى نصف كمية البصل وبقية المكونات الأخرى ما عدا بهارات الكبسة، قلبي المزيج جيداً

- أضيفي 4 اكواب ماء مغلي واتركي المزيج يطهى حتى تمام نضج اللحم

- بعد أن ينضج اللحم، انتظرى حتى غليان الماء وأضيفى بهارات الكبسة، الملح والأرز

- اتركى القدر يطهى على نار عالية لمدة 3 دقائق ثم خففي النار وغطى القدر حتى ينضج الأرز

- قدميها ساخنة، وبالهناء والشفاء.

أملين أن ينال المقال إعجابكم.