طريقة عمل المقلوبة بالدجاج، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الوصفات الخاصة بالأكلات والحلويات والمشروبات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل المقلوبة بالدجاج، وهي من الوجبات التي يحبها الجميع وخاصة يوم الجمعةن ومع زيادة البحث عن طريقة عمل المقلوبة على محركات البحث، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل المقلوبة بالدجاج

أولا: المقادير:

ونقدم لكم أهم مقادير التي تتكون منها وجبة المقلوبة:

- كيلو دجاج مقطع إلى شرائح.

- 2 حبّة بطاطس مقطعة شرائح.

- 3 حبّات بصل متوسطة الحجم.

- كيلو أرز.

- 2 حبّة باذنجان مقطع شرائح.

- ملعقة بهارات.

- 2 من ورق الغار.

- ملعقة صغيرة كركم.

- القليل من القرفة البودرة.

- زيت نباتي.

- ملح وفلفل.

- شوربة دجاج أو مرق دجاج.

طريقة عمل المقلوبة بالدجاج

ثانياً: طريقة التحضير

- غسل الدجاج جيدًا وتقطيعه لشرائح، ثم ضعه في قدر يحتوي على قليل من الزيت مع التقليب على الجانبين حتى يتحمر قليلًا.

- أضف 2 حبّة بصل مفروم إلى الدجاج واستمر في تقليبهما معًا حتى يذبل البصل.

- أضف القرفة والكركم والملح والفلفل وورق اللورا إلى المزيج السابق.

- ضع كمية مناسبة من الماء إلى المزيج واتركه على نار هادئة حتى ينضج.

- غسل الباذنجان جيدًا وقطعه إلى شرائح، ثم ضع عليه الملح واتركه لمدة 15 دقيقة.

- أحضر مقلاية وضع فيها زيت غزير ثم قم بقلي الباذنجان، وارفعه على ورق مطبخ حتى يتخلص من الزيت.

- قم بتحمير شرائح البطاطس في الزيت الخاص بالباذنجان، ولكن لا تدعها حتى يصبح لونها ذهبيًا، ثم ارفعها من على النار وضعها في ورق المطبخ.

- ضع البصلة المقطعة إلى شرائح في نفس الزيت، وقم بتحميرها ثم ارفعها من على النار وخلصها من الزيت.

- قم بغسل الأرز جيدًا وانقعه في ماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم صفه جيدًا ليصبح جاهز للاستخدام.

- ضع القليل من الزيت في قدر كبير، ثم أضف شرائح الباذنجان والبطاطس وفوقهما شرائح الدجاج، ثم طبقة أخرى من الباذنجان.

- ضع طبقة الأرز من أعلى، وأضف شوربة الدجاج أو مرق الدجاج تدريجيًا بحيث يغطي الأرز واتركه لينضج.

- ارفع المقلوبة من على النار بعد تمام النضج، وقم بقلبها في صينية تقديم مناسبة.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال المقال إعجابكم.