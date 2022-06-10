بالصور الذكرى الأولى لاستشهاد القائد جميل محمود العموري

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق للمشاركة في حفل تأبين الشهيد القائد جميل العموري، اليوم الجمعة 10-6-2022 بعد صلاة المغرب في مركز الشباب الاجتماعي في مخيم جنين.





ميلاد فارس:

من مواليد مخيم جنين للاجئين، عام 1996م.

كان المعيل الوحيد لأسرته، وعمل كسائق على مركبة خاصة، وسعى من خلال عمله لتوفير ثمن سلاحه.

تميز بشخصية اجتماعية ومحبوبة، وعرف منذ صغره بسمات النشاط والقيادة.

في صفوف الجهاد:

تأثر الشهيد جميل، بعمه الأسير شادي العموري المحكوم بالسجن المؤبد والمعتقل منذ 20 عاماً.

انتمى لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس.

نفذ أول نشاطاته العسكرية في يناير 2020م، إذ أطلق النار تجاه جنود الاحتلال بينما كانوا يهدمون للمرة الثانية منزل الأسير أحمد القنبع في مدينة جنين…