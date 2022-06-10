أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في العديد من الدول العربية بشكل مستمر، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، ويبحث عنها الكثير من التجار والمهتمين والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

تراجع أسعار الذهب في سوريا

تراجعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 10 يونيو/حزيران 2022، وسط استقرار للمعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم في سوريا

انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال تعاملات أمس، 149.535 ألف ليرة (59.44 دولار)، مقارنة بإغلاق المعدن أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، إلى نحو 130.846 ألف ليرة (52.08 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 112.153 ألف ليرة (44.64 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في سوريا، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.229 ألف ليرة (34.72 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال تعاملات أمس، تراجعا إلى نحو 4.650 مليون ليرة (1851 دولارًا).

بينما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.046 مليون ليرة (416.63 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

أسعار عالميًا

وعالميا، تماسكت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، أمام ارتفاع عوائد سندات الخزانة وفي انتظار بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم.