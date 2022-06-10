سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 10يونيو 2022.. تراجع جديد للجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح الجمعة 10 يونيو/حزيران 2022، لدى تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وبلغ سعر الدولار في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري، 18.64 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، مقابل 18.62 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، زاد سعر الدولار، إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، أمس.

كما ارتفع سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، إلى مستوى 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، أمس.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

صعد متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى 19.99 جنيه للشراء، و20.08 جنيه للبيع، مقابل 19.87 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع، أمس.

وزاد متوسط سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.90 جنيه للشراء، و20.10 جنيهًا للبيع، مقابل 19.84 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، ارتفع متوسط سعر اليورو إلى 19.90 جنيه للشراء، و20.09 جنيهًا للبيع، مقابل 19.87 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع، أمس.

كما نزل متوسط سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى 19.89 جنيه للشراء، 20.02 جنيه للبيع، مقابل 19.94 جنيه للشراء، و20.08 جنيه للبيع، أمس.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، فقد صعد إلى 23.35 جنيه للشراء، و23.46 جنيه للبيع، مقابل 23.29 جنيه للشراء، و23.40 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، مقابل 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) صعد سعر الريال السعودي، إلى 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، مقابل 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما زاد متوسط سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، مقابل 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 60.84 جنيه للشراء، و61.12 جنيه للبيع، مقابل 60.77 جنيه للشراء، و61.12 جنيه للبيع، أمس.