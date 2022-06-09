"الجهاد" يدين استقبال الإمارات رئيس وزراء الاحتلال "بينيت"

ادان الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الخميس، استقبال رئيس وزراء حكومة العدو "نفتالي بينيت" في الامارات.

وقال سلمي، في تصريح صحفي: إن "الاصرار على التطبيع والعلاقات المحرمة بكل أشكالها مع العدو، هو تنكر لكل أشكال المعاناة التي يحيياها شعبنا الفلسطيني بفعل العدوان والارهاب الصهيوني المتصاعد ضد أهلنا وشعبنا في القدس والضفة الغربية".

وغادر رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، عصر اليوم الخميس، العاصمة الإماراتية أبو ظبي عقب اجتماعه مع محمد بن زايد لمدة ساعتين.

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية" :" نفتالي بينيت ينهي زيارته إلى أبو ظبي ويعود حاليًا إلى تل أبيب، حيث اجتمع مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لمدة ساعتين".

بدوره، كشف مكتب "نفتالي بينيت"، ما بحثه نفتالي خلال زيارته أبو ظبي ولقائه بن زايد، قائلاً " رئيس الوزراء نفتالي بينيت بحث مع رئيس الإمارات محمد بن زايد قرار وكالة الطاقة الذرية الذي يشكل إشارة تحذير لإيران".