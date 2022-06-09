طريقة عمل السينابون رول، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم العديد من المقالات الخاصة بطرق إعداد الحلويات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل السينابون رول، وهو من الحلويات اللذيذة التي يتمتع بها الكثير من الأطفال، وهي سهلة التحضير وتحرص الكثير من السيدات على اعدادها في المنزل، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل السينابون رول

أولا: المقادير:

- خميرة ملعقتان صغيرتان ونصف

- كوب حليب دافئ

- ثلث كوب سكر

- نصف كوب زبدة

- بيضتين

- ملعقة صغيرة ملح

- 4 أكواب طحين

مقادير الحشو :

- ثلث كوب زبدة

- كوب سكر بني

- ملعقتان كبيرتان قرفة مطحونة

- مقادير التزيين :

- كوب ونصف سكر بودرة

- نصف ملعقة صغيرة فانيليا

- 3 ملاعق كبيرة حليب

طريقة عمل السينابون رول

ثانياً: طريقة التحضير:

- اخلطي الخميرة مع الحليب الدافئ في وعاء وأضيفي ملعقتين كبيرتين سكر واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.

- أضيفي لخليط الخميرة السكر والزبدة والملح والبيض والطحين واعجني باليد أو بالعجانة حتى تتكون عجينة غير ملتصقة.

- اصنعي كرة كبيرة من العجينة وغطيها واتركيها لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

- رشي على سطح المطبخ القليل من الطحين ومدي العجينة بسماكة ¼ انش.

- سخني الفرن على حرارة 400 درجة.

- لتحضير الحشو: اخلطي السكر البني والقرفة في وعاء.

- ذوبي الزبدة ووزعي الزبدة على العجينة الممدوة ثم وزعي خليط السكر والقرفة فوقها.

- لفي العجين بحرص على شكل رول.

- قطعي العجين بواسطة سكينة حادة إلى دوائر بسماكة انش.

- ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي العجينة الملفوفة فيها وأدخليها الفرن المجهز لمدة 14 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

- للتزيين: اخلطي السكر البودرة مع الحليب والفانيلا حتى يصبح الخليط متجانس وسميكا.

- ارفعي الرولات من الصينية واتركيها لتبرد مدة 5 دقائق ثم وزعي خليط السكر والحليب على الوجه وقدميها دافئة.

وبالهناء والشفاء، آملين أن يكون قد حاز على إعجابكم.