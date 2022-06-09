صلاح: أريد أن أكون الأفضل في العالم

كرر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تأكيده بشأن السعي لاعتلاء عرش الكرة العالمية.



وتصدر صلاح غلاف العدد الجديد من مجلة فرانس فوتبول، قائلا "أريد أن أكون الأفضل في العالم".



وأشارت المجلة الفرنسية إلى أنها أجرت حوارا مع صلاح سيكشف عنه يوم السبت المقبل، تحدث فيه قائد الفراعنة عن إحباطاته هذا العام، وكذلك استعداده وخططه للفترة القادمة.



وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.



وتوج نجم منتخب مصر مع فريقه الإنجليزي بكأسي الاتحاد والرابطة، بينما ضاع لقبي الدوري الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة من الموسم المنقضي 2021-2022.



وفاز صلاح بعدة جوائز هذا الموسم منها هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونج مين، لاعب توتنهام، وكذلك جائزة أفضل لاعب في البريمييرليج من رابطة نقاد كرة القدم، كما نال جائزة أفضل لاعب في ليفربول.



أما على المستوى الدولي، فقد أخفق صلاح في التأهل مع منتخب مصر لمونديال 2022، كما خسر لقب كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية ضد السنغال.