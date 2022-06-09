من هو مدرب سان جيرمان الجديد؟

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأربعاء، عن اسم أقرب مُرشح لتدريب باريس سان جيرمان، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو المتوقع إقالته قريباً.

وقالت الوسائل :"أن باريس سان جيرمان لن يذهب إلى خيار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رغم ما قيل حول ذلك، فهو سيبقى في روما".

وأضافت :"يتصدر كريستوف جاليتير المدير الفني لنيس القائمة، كما أشار النادي، لكن لا يزال ينتظر اتصال باريس سان جيرمان بناديه في الأيام القادمة.

جدير ذكره أنه بذلك ستكون الخطوة الأولى هي الانفصال عن المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو قبل الإعلان عن المدير الفني الجديد.