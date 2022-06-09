مخابرات نابلس تستدعي أحد كوادر "الجهاد"

أقدم جهاز المخابرات على استدعاء المحرر محمود عبد الرازق رمضان (29 عامآ)، من قرية تل بنابلس، وأحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ويُشار إلى أن هذا الاستدعاء يأتي ضمن سياسة تبادل الأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

وذكرت مصادر خاصة :"أنه تم الاتصال على المحرر محمود رمضان، وإبلاغه بالمقابلة يوم السبت القادم، دون الكشف عن الأسباب والتفاصيل".

وكان قد أمضى المحرر رمضان سنتين في سجون الاحتلال على فترتين، بينما اعتقل ثلاث مرات لدى أجهزة السلطة.

جدير ذكره أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات في إطار الاعتقال السياسي وقمع الحريات، وتبادل الأدوار بين أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال.