طريقة عمل حلى اللاتيه، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل حلى اللاتيه بالبسكويت، وهي من الحلويات المحببة للأطفال، وتحرص ربات البيوت على تحضيرها لأطفالها بشكل دائم لإرضاء حاجاتهم، ويبحث الكثير من المتابعين على طريقة إعداد حلو اللاتيه، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل حلى اللاتيه

أولاً: المكوّنات:

وفيما يلي أهم مكونات حلى اللاتيه:

- 8 مكعبات جبن كريم

- ربع كوب حليب بارد

- 8 باكو بسكويت كوفي جوي

- كوب حليب دافئ

- ثلاثة أرباع كوب حليب مكثّف محلى

- علبتان قشطة

- بكيت كريمة خفق

- بكيت كريم كراميل

- باكو قهوة لاتيه

طريقة عمل حلى اللاتيه

ثانياً: طريقة التحضير:

- في وعاء الخلاط الكهربائي، نضع الجبن الكريم، الحليب المكثف، القشطة، كريمة الخفق، الكريم كراميل، ظرف قهوة اللاتيه والحليب البارد.

- نخلط المكونات جيداً بواسطة الخلاط حتى تتجانس ويصبح قوامها كريمي خفيف.

- في وعاء، نخلط الحليب الدافئ مع ظرف قهوة لاتيه.

- نغمس حبات البسكويت بخليط الحليب واللاتيه ونصفها في صينية لتشكيل 4 طبقات متتالية من البسكويت والكريمة المحضرة.

- نطحن القليل من البسكويت ونرشها على الوجه في الصينية.

- ندخلها الى الثلاجة مدة 6 ساعات حتى تجمد قبل تقديمها.

وفي الختام، بالهناء والشفاء، ونأمل أن يكون نال على إعجابكم.