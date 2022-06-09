طريقة عمل كيكة الماربل سهلة، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الوصافت السهلة للآكلات والحلويات والمشروبات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كيكة الماربل بطريقة سهلة، يمكن لربية البيت اعدادها لأطفالها بكل سهولة، ولذلك يبحث الكثيرون عن الموضوع عبر محراكات البحث العالمية، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الماربل

أولاً: المكوّنات

- نصف كوب حليب سائل

- 3 بيضات

- رشة ملح

- كوب سكر

- نصف ملعة صغيرة فانيلا

- كوب زيت نباتي

- ملعقتان صغيرتان بايكنغ باود

- كوبان دقيق

- ملعقتان كبيرتان كاكاو

طريقة عمل كيكة الماربل

ثانياً: طريقة التحضير

1- في وعاء، نضع البيض، الملح والفانيليا ونخفق.

2- نضيف السكر ونخلط جيداً حتى يذوب.

3- نضيف الزيت ونحرك ثم نضيف الحليب ونستمر في التحريك حتى تمتزج المكونات.

4- ننخل الدقيق والبايكنغ باودر ونخفق جيداً حتى يتجانس الخليط.

5- نقسم الخليط الى نصفين في وعاء آخر.

6- نضيف الكاكاو الى نصف الكمية ونخلط حتى نحصل على خليط كيك بالشوكولاتة.

7- نسكب خليط الكيك بالفانيليا والكيك بالشوكولاتة في قالب مدهون بالزيت على شكل طبقات متتالية.

8- نمزج الخليطين عبر تمرير سكين على شكل دوائر في خليط الكيك.

9- ندخل القالب الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج.

وبالهناء والشفاء، ونأمل أن ينال المقال إعجابكم.