ليفاندوفسكي يتلقى رسالة مقتضبة من رئيس برشلونة

تلقى روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، رسالة مقتضبة من خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.



وكشفت قناة سبورت 1 الألمانية أن لابورتا تواصل مع وكيل الأعمال، بيني زاهافي، ليقول له "شكرا" على ضغوط ليفاندوفسكي إعلاميا على إدارة البافاري، لإتمام انتقاله إلى البارسا.



وكان ليفاندوفسكي صرح قبل أيام قليلة أن "قصته مع بايرن ميونخ، انتهت" ليؤكد رغبته الشديدة في الرحيل قبل عام على انتهاء تعاقده.



ويسعى النجم البولندي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، العام الماضي، لإتمام انتقاله إلى الفريق الكتالوني قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.



وذكرت القناة الألمانية أيضا أن ليفاندوفسكي واضح جدا بشأن أولويته، وأنه لا يستبعد زيادة ضغطه بشكل أكبر في الأيام المقبلة.



وختمت تقريرها "يبدو أن كل شيء يشير إلى أن الصفقة سيطول زمنها، وطالما أن بايرن ميونخ يرفض بيعه، لن يتدخل مسؤولو برشلونة بشكل رسمي للتفاوض".