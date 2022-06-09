بالفيديو طريقة عمل البفاريا الفلسطينية بالنسكافيه والكاكاو.. طريقة عمل البفاريا منال العالم، يشتهر الفلسطينيون بشكل عام وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص في صناعة الحلويات المختلفة بكل أشكالها وأنواعها وأطعمها، لاسيما مع بدء الإجازة الرسمية للمدارس والرياض، إذ تبدأ ربات البيوت بالتفنن في صناعة وابتكار أنواع وأشكال كثيرة من الحلويات ذات الطعم اللذيذ والشكل الرائع، من أجل تقديمه لأفراد أسرتهن أو لضيوفهن، حتى أنهن يبحث عبر "جوجل" عن أنواع أخرى من الحلويات لم يقمن بإعدادها من قبل، من أجل صناعة مثلها.

طريقة عمل البفاريا من مطبخ منال العالم

وتعد منال العالم من أشهر السيدات اللاتي يتقن عمل الحلويات وطهي الأكلات المتنوعة بأشكالها وأنواعها، لهذا تبحث ربات البيوت عن بالفيديو طريقة عمل البفاريا الفلسطينية بالنسكافيه والكاكاو.. طريقة عمل البفاريا منال العالم، فهي تعدها على أصولها وبطريقة سهلة، وبطعم فاخر، لهذا تلجأ معظم ربات البيوت إلى مواقع اليوتيوب وجوجل للبحث عن طريقة عمل وصفات الأكلات والحلويات على طريقة منال العالم، وسيرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل البفاريا من مطبخ منال العالم.

كيف أسوي البفاريا

ولأن البفاريا تعد من أشهر الحلويات التي تصنع في قطاع غزة، خاصة في منازل المواطنين، يتساءل الناس عن كيف أسوي البفاريا، لأن تكلفتها قليلة وفي متناول الجميع، كما إنها تنتج قطعاً تكفي لنحو 7 أشخاص أو أكثر بقليل، لهذا تعد من أكثر أنواع الحلويات اقبلا من المواطنين في قطاع غزة.

طريقة عمل البفاريا مطبخ منار

الحجم: (صينية وسط)

كيس ونص بسكويت سادة

تصفيط بصينية وسقيه بنسكافيه او حليب حسب رغبتك

ضعي طنجرة ع الغاز ٣ كاسات مية و٦ملاعق حليب بودرة و٦ ملاعق سكر و٦ ملاعق طحين وفانيلا وحركي.

حركي القدر بشكل سريع حتى ما يتكتل معك

عندما يبدأ القدر بالثقلان أضف ربع قالب زبدة وقليل من ماء الورد.

اعادة تحريك القدر حتى تذوب الزبدة

فور بدء غليان القدر أضف بيضة وحرك بشكل سريع حتى تختفي البيضة (يمكنك الاستغناء عنها) وارفعيه عن الغاز واسكبي هالخليط فوق البسكويت واستني تبرد شوي واعملي تاني طبقة.

ثاني طبقة:

٣كاسات مية و٤ملاعق حليب بودرة و٥ملاعق طحين و٦ملاعق سكر وفانيلا وبيضة وربع قالب زبدة ومعلقتين كبار كاكاو مر وكملي (نفس خطوات اول طبقة) وحطيها في الثلاجة.