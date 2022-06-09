الأسير عبد الباسط شوابكة يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

دخل اليوم الخميس 9/6/2022، الأسير عبد الباسط شوابكة (48 عامًا) من البيرة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.

الأسير شوابكة تعرض للمطاردة قبل اعتقاله لمدة عامين، ولاحقًا واجه تحقيقًا لعدة شهور، وهو أب ل5 من الأبناء والبنات، حينما اُعتقل كان ابنه الأكبر يبلع من العمر (7) سنوات، وأصغر أطفاله كان في رحم أمه.

وخلال سنوات أسره تمكن من استكمال دراسته وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، علماً أنه فقد شقيقته الصغرى خلال سنوات أسره، وحُرم من وداعها.

يقبع اليوم في سجن "هداريم".