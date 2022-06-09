سؤال وجواب فوازير للمسابقات المعلومات العامة 2022- أسئلة وأجوبة في الجغرافيا والتاريخ والثقافة والرياضة جديدة 2022، حيث يهتم الكثير من الناس بالبحث عبر محركات جوجل، خاصة للحصول على سؤال وجواب فوازير للمسابقات في الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمعلومات العامة، لذلك قرر فريقنا فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، كما يبحث الطلاب والأهالي في الاجازات عن أسئلة وأجوبة لتقوية الذاكرة لأطفالهم ، فقررنا أن نقدم في هذا المقال الكثير من الأسئلة في سؤال وجواب فوازير للمسابقات في الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمعلومات العامة 2022..

سؤال وجواب فوازير للمسابقات المعلومات العامة 2022- أسئلة وأجوبة في الجغرافيا والتاريخ والثقافة والرياضة جديدة 2022

في أي عام كانت غزوة خيبر؟ (في العام التاسع من الهجرة النبوية)

اذكر اسم أطول نهر في العالم؟ (الدانوب).

أين تقع دولة فلسطين؟ (قارة آسيا).

ماذا يسمى بيت الدجاج؟ (قن).

ما هو العام التي صعدت فيه أمريكا إلى الفضاء؟ (1962).

اذكر اسم الدول المصدرة للبترول؟ (أوبك).

معنى اسم دولة اسبانيا؟ (بلد الارانب).

اذكر اسم أول جامع بني في مصر؟ (جامع عمرو بن العاص).

ما هي اسم السورة التي تعدل ربع القراُن الكريم؟ (سورة الكافرون).

اسم الحيوان الذي إذا قطعت إحدى أذرعته تنمو مرة أخرى؟ (نجمة البحر).

اذكر عدد عضلات جسم الإنسان؟ (620 عضلة).

في أي عام تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ (السنة الثانية من هجرة الرسول).

اذكر اسم أطول أنهار العالم؟ (نهر النيل في مصر).

في أي قارة يوجد نهر الامازون؟ (في قارة أمريكا الجنوبية).

اسئلة عامة ثقافية للمسابقات

اذكر اسم أقوى أنواع الحجارة؟ الجواب (حجر الألماس).

اذكر اسم السورة التي تلقب بعروس القراَن؟ (سورة الرحمن).

كم عدد السور المدنية في القراَن الكريم؟ (28 سورة).

لقب سورة الفاتحة أو الاسم الذي يطلق عليها؟

(السبع المثاني، أم الكتاب، أم القراَن).

اذكر عدد مجموعة الكواكب الشمسية؟ (10 كواكب).الجواب (10 كواكب).

بماذا يلقب صغير الدب؟ (ديسم).

اذكر اسم صوت الضفدع؟ (نقيق).

اذكر اسم المعدن الذي يمتاز بخفته؟ (معدن الليثيوم).

في أي عام تولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين الحكم لمملكة الأردن؟ (1999).

اسئلة عامة صعبة 2022

متى وأين تم افتتاح أول بنك للدم في العالم؟ عام 1940 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ما هو أطول جسر بحري في العالم وأين يقع؟ يعد جسر الملك هو أطول جسر بحري في العالم وهو يربط بين السعودية والبحرين.

ما هو مقياس سرعة السفن؟ الإجابة: العقدة.

ما هو اكبر خليج في العالم؟ الإجابة: خليج المكسيك.

ما هو أول البنوك التي مارست نشاطها المصرفي السعودية؟ الإجابة: البنك الهولندي.

كم تبلغ عدد جيوب الأنفية لدى الإنسان؟ الإجابة :يبلغ عددها 8.

ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟ الإجابة: السودان.

أين يقع مسجد الزيتون؟ الإجابة: تونس.

متى أرسلت أمريكا رحلتها الفضائية الأولى؟ الإجابة: عام 1962.

سؤال وجواب في الدين والاسلام

ما هو آخر صحابي توفي من العشرة المبشرين بالجنة؟ إجابةما هو الاسم الحقيقي لأبو جهل؟ إجابةما هو يوم الحج الأكبر؟ إجابةما هو الجامع الأول الذي تم إنشائه في مصر؟ إجابةما هي السورة التي تعادل عند قراءتها ثلث القرآن؟ إجابةما هو الاسم الحقيقي لأبو لهب؟ إجابةما هي آخر سور القرآن التي نزلت في مكة؟ إجابة

سورة الروم.

في أي عام تم فرض فريضة الصيام؟ إجابة

العام الثاني الهجري.

ما هي السورة التي تُعرف بعروس القرآن؟ إجابة

سورة الرحمن.

ما هي السورة التي تسمى بقلب القرآن؟ إجابة

سورة يس.

أسئلة عامة دينية مسيحية 2022

من هو التلميذ الذي سلم يسوع المسيح؟ إجابة

يهوذا الأسخريوطي.

من هو التلميذ الذي أنكر المسيح؟ إجابة

بطرس

كم عمر السيد المسيح عندما بدء في التعليم؟ إجابة

30 عام.

ما هي أقسام العهد القديم؟ إجابة

أربعة أقسام ” كتب الشريعة، كتب التاريخ، كتب الحكمة، كتب الأنبياء”.

كم عدد الأنبياء الصغار والكبار؟ إجابة

18 نبي.

أين يقع مقر رأس الكنيسة الكاثوليكية؟ إجابة

دولة الفاتيكان في روما.

أين يقع مقر الكنيسة القبطية؟ إجابة

في محافظة القاهرة في مصر.

ما هو اسم أول مجمع كنسي ومتى تم إنشائه؟ إجابة

مجمع نيقية في عام 325 ميلاديًا.

متى وأين نشأت الكنيسة في مصر؟ إجابة

نشأت في القرن الثاني الميلادي في الإسكندرية.

أسئلة عامة ثقافية حديثة 2022

كم عدد الألوان في قوس قزح؟ إجابة

سبع ألوان.

كم عدد الأسنان التي يمتلكها الجمل؟ إجابة

34 سنة.

أين تعيش الذئاب الحمراء؟ إجابة

تعيش في شرق القارة الأمريكية الشمالية.

من هو الحيوان الذي لا يشرب الماء؟ إجابة

الكنغر البري.

من هو العالم المصري الذي حصل على جائزة نوبل؟ إجابةكم عدد لترات الدم في جسم الإنسان؟ إجابة

6 لترات.

ما هي وحدة قياس الصوت؟ إجابة

الديسبل

ما هي وظيفة فيتامين أ؟ إجابة

تقوية نظر الإنسان.

كم يبلغ عدد الأحبال الصوتية لدى الإنسان؟ إجابة

4 أحبال صوتية

ما هو الغاز الموجود في جسم الإنسان؟ إجابة

الأكسجين

ما هي الأعضاء التي تستمر في النمو طوال حياة الإنسان؟ إجابة

الأنف والأذن.

من هو العالم الذي أكتشف الدورة الدموية؟ إجابة

وليام هارفي.

كم يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ إجابة

8 كواكب.

اسئلة ثقافية عامة عن التاريخ

من أول من قام بصك النقود عن العرب؟ إجابة

الخليفة عبد الملك بن مروان.

في أي عام قامت الحرب العالمية الثانية؟ إجابة

عام 1939

متى قامت ثورة الضباط الأحرار في مصر؟ إجابة

عام 1952.

من هو القائد الذي استطاع هزيمة الصليبيين؟ إجابة

القائد صلاح الدين الأيوبي.

في عصر أي ملك تم بناء تمثال أبو الهول؟ إجابة

الملك خفرع.

من القائد العربي الذي استطاع هزيمة هولاكو؟ إجابة

سيف الدين قطز.

من الرئيس المصري الذي قام بتأميم قناة السويس؟ إجابة

جمال عبد الناصر.

ما هو أقدم متاحف العالم وأين يقع؟ إجابة

متحف الإسكندرية في مصر.

كم عام استمر حكم الخلافة العثمانية؟ إجابة

400 عام.

ما هي أول جامعة في العالم وأين توجد؟ إجابة

جامعة القرويين في مدينة فاس بالمغرب.

من هو الرئيس الذي قاد حرب 1973؟ إجابة

محمد أنور السادات.

سؤال وجواب في الجغرافيا 2022

نستعرض لكم مجموعة من أسئلة عامة عن الجغرافيا ومساحة الدول وبعض الحقائق الجغرافية الهامة للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

ما هي الدولة العربية التي يمر فيها خط الاستواء؟ إجابة

الصومال

ما هي أكبر جزيرة في العالم وكم تبلغ مساحتها؟ إجابة

استراليا وتبلغ مساحتها 7 مليون و600 كيلو متر مربع.

ما هي أكبر هضاب العالم؟ إجابة

هضبة التبت.

ما هي القارة الأكبر في العالم؟ إجابة

قارة آسيا.

ما هي عاصمة المغرب؟ إجابة

الرباط

ما هي عاصمة تونس؟ إجابة

تونس

ما هي اكبر دول العالم؟ إجابة

روسيا

ما هي أكبر شلالات العالم؟ إجابة

آنجل

ما هما الدولتين التي يفصل بينهما بحر آيجة؟ إجابة

تركيا واليونان.

ما هي عاصمة السودان؟ إجابة

الخرطوم.

أسئلة عامة عن الحيوانات 2022

ما هو الحيوان الذي يُعرف بالبهنس؟ إجابة

الأسد

ما هو الحيوان الذي يُعرف بأبو جعده؟ إجابة

الذئب

ما هو أذكى الحيوانات في العالم؟ إجابة

الدولفين

ما هو الحيوان الذي عندما تقطع ذراعه تنمو مرة أخرى؟ إجابة

نجمة البحر.

ما هو الحيوان الذي يأكل أبنائه إذا جاع؟ إجابة

النمر

ما هو الاسم الذي يطلق على بيت الدجاج؟ إجابة

قن

ما هو الاسم الذي يُطلق على صغير الضفدع؟ إجابة

شرغوف.

أين تعيش الزرافات في البرية؟ إجابة

في القارة الأفريقية.

ما علاقة اليرقة بالفراشة؟ إجابة

اليرقة تتحول إلى فراشة.

ما هو أسرع حيوان في العالم وكم تبلغ سرعته؟ إجابة

الفهد هو أسرع حيوان وتبلغ سرعته 120 كم في الساعة.

كم تبلغ أجنحة النحلة؟ إجابة

يصل عدد أجنحة النحلة إلى أربعة أجنحة.

ما هو النوع الأكبر من القطط في العالم؟ إجابة

يعتبر النمر أكبر أنواع القطط والذي قد يصل وزنه إلى 300 كيلو جرام.

أسئلة عامة مفيدة

• ما هو لون الرئة السليمة؟

الإجابة: وردي.

• ما هي أصغر قارة في العالم؟

الإجابة: استراليا.

• ما هو الاسم الذي أطلقه المسلمون على معركة نهاوند؟

الإجابة: فتح الفتوح.

• ما هي الدولة الخليجية الأولى التي ظهر بها البترول؟

الإجابة: البحرين.

• ما هي أكبر البحيرات النهرية في العالم؟

الإجابة: بحيرة فيكتوريا.

أسئلة عامة للأطفال جديدة 2022

• ما هي العناصر التي يحتاجها النبات للنمو؟

الإجابة: يحتاج النبات التربة والمياه وضوء الشمس لكي يكبر وينمو.

• ما هو الحيوان الذي لا يصدر منه صوت؟

الإجابة: الزرافة.

• ما هي المدينة التي تُعرف بالتلال السبعة؟

الإجابة: مدينة روم.

• ما هي عاصمة المملكة العربية السعودية؟

الإجابة: الرياض.

• ما هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة؟

الإجابة: أبوظبي.

• ما هو أكبر حيوان في العالم؟

الإجابة: الحوت الأزرق يعرف بأنه أكبر الحيوانات.

• ما هي أكبر جزيرة في البحر المتوسط؟

الإجابة: جزيرة صقلية.

• في أي عام تم توقيع صلح الحديبية؟

الإجابة: عام 6 هجريًا.

• من هو مخترع المصباح الكهربائي؟

الإجابة: توماس أديسون.

أسئلة عامة 2022

• ما هو الشعار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية؟

الإجابة: النسر الأصلع.

• يشاع استخدام مصطلح الذهب الأسود، إلى ماذا يشير؟

الإجابة: البترول.

• ما هو أكثر الكائنات البحرية ذكاء؟

الإجابة: الدولفين.

• أين يتواجد سوق عكاظ بالتحديد؟

الإجابة: يوجد في مدينة الطائف.

• في أي مكان تم صنع الكسوة الأولى للكعبة؟

الإجابة: تم صنعها في مصر.

• ما هي الوظيفة التي تقوم بها الغدد الليمفاوية للجسم؟

الإجابة: تنقية الدم.

• ما هي الديانة التي يتبعها معظم سكان الهند؟

الإجابة: الهندوسية.

اسئلة عامة ثقافية وأجوبتها

• متى انفجرت مركبة الفضاء هي تشالنجر؟

الإجابة: انفجرت عام 1986.

ما هو الجسر البحري الأطول في العالم؟ وكم يبلغ طوله؟

الإجابة: جسر الملك فهد هو أطول جسر وهو يصل السعودية بالبحرين ويبلغ طوله حوالي 25 كيلو متر مربع.

• بماذا تشتهر مدينة لندن العاصمة الإنجليزية؟

الإجابة: تشتهر بوجود ساعة بيج بين الشهيرة.

• كم عدد جيوب الأنفية الموجودة لدى الإنسان؟

الإجابة: ثماني جيوب فقط.

• ماذا يفعل النمر عندما يشعر بالجوع؟

الإجابة: يقوم بأكل صغاره.

• كم عدد الأسنان الموجودة لدى القطعة؟

الإجابة: أربعين سنة فقط.

• ما هي الدولة العربية الأصغر في الساحة؟

الإجابة: البحرين.

سؤال وجواب في الثقافة العامة 2022

نستعرض لكم عبر التالي مجموعة من أسئلة عامة 2022 التي يمكن استخدامها في إدارة الألعاب التنافسية والمسابقات المختلفة بين الشباب:

• ما هي الأهمية الخاصة بمضيق البسفور؟

الإجابة: يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

• ماذا كان يطلق على الصين قديمًا؟

الإجابة: كاثي.

• كم عدد خلايا الدم الحمراء الذي ينتجها الجسم في اليوم الواحد؟

الإجابة: 200 خلية.

• ما هي الدولة التي ينبع منها نهر النيل؟

الإجابة: دولة أوغندا في جنوب أفريقيا.

• كم تبلغ نسبة الماء في الكرة الأرضية؟

الإجابة: 71%.

• ما هي الوحدة التي تقاس بها شدة الصوت؟

الإجابة: الديسيبل.

سؤال وجواب للأذكياء 2022

• من هو الشاعر صاحب قصيدة البردة؟

الإجابة : كعب بن زهير.

• لمن كان الفضل في إنشاء أسلوب الرسائل في الأدب العربي؟

الإجابة: عبد الحميد الكاتب.

• كم عدد أسماء الأسد في اللغة العربية؟

الإجابة: 1500 اسم.

• ما هو معنى كلمة أوروبا؟

الإجابة: تعني كلمة أوروبا في اللغة العربية الأرض الواسعة.

• بماذا يعرف بياض البيضة وصفارها؟

الإجابة: يُعرف بياض البيضة بالأح أما صفارها يعرف بالمح.

سؤال وجواب مضحك 2022

• ما هو الشيء الغير ملموس الذي يتحدث بكافة لغات العالم؟

الإجابة: صدى الصوت.

• لماذا يتم تصنيف الحمار الوحشي على إنه من الكائنات القديمة على الأرض؟

الإجابة: لأنه مخطط باللونين الأبيض والأسود.

ما هو الشيء الذي لا يمكنه المشي بدون ضرب؟

الإجابة: المسمار.

• ماذا يحدث للبيضة عندما تقع داخل ماء البحر؟

الإجابة : تصبح مبللة.

• ما هي فائدة الأذن غير السمع؟

الإجابة: تحمل النظارة وتحميها من السقوط.

أسئلة ثقافية للأطفال 2022

• ما هي الفاكهة التي سوف تدخل الجنة؟

الإجابة: الفراولة لأنها مليئة بالحسنات.

• من هو الشخص الذي مهما خرج إلى الشارع لن يبتل شعره؟

الإجابة: الشخص الأصلع.

• ما هو المكان الذي لا تصل إليه الرطوبة مهما زادت شدة المطر؟

الإجابة: البحر.

• لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟

الإجابة: لأنه يقطع من الشجر.

سؤال وجواب في الرياضة

• متى تم العمل بالبطاقات الحمراء والصفراء لأول مرة في كرة القدم؟

الإجابة : 1970 وكان ذلك بسبب ما حدث في مباراة ببن بريطانيا والأرجنتين عام 1966.

• ما هي أكثر رياضية جماهيرية في العالم؟

الإجابة : رياضة كرة القدم.

• ما هي أول دولة عربية شاركت في الألعاب الأولمبية؟

الإجابة : مصر.

• مما تُصنع حلبة الملاكمة؟

الإجابة : من المطاط الصناعي.

• ما أول دولة عرفت لعبة الشطرنج؟

الإجابة : الهند.

• ما هو أقدم نادي للجولف في العالم؟

الإجابة : نادي جنتلمان جولف.

• ما هي أول دولة عربية تصل لنهائيات كأس العالم؟

الإجابة : مصر.

• لماذا وقع إلغاء دورة الألعاب الأولمبية الأولى والثانية؟

الإجابة : بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية.

• متى اخترعت كرة السلة؟

الإجابة : عام 1891 من قبل أستاذ كندي.

• متى وقع تطوير أول كرة مطاطية؟

الإجابة : 1886 في انجلترا.

• ما هو اسم أكثر رياضة شهرة في إسبانيا؟

الإجابة : مصارعة الثيران.

• كم عدد اللاعبين في فريق كرة اليد الخارجية؟

الإجابة : 11 لاعب.

سؤال وجواب في السيرة النبوية

• من أول من نقض الاتفاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم من القبائل اليهودية؟

الإجابة : يهود بني قينقاع.

• من أول صحابي أفتى؟

الإجابة : أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

• من أول من أسلم من الموالي؟

الإجابة : زيد ابن الحارثة.

• ما هو اسم أول مسجد في الإسلام؟

الإجابة : مسجد قباء.

• من هو اليهودي الذي قام بعمل سحر الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الإجابة : لبيد بن الأعصم.

• في أي عام هجري كانت غزوة خيبر؟

الإجابة : العام 7 للهجرة.

• أين توفي الصحابي الجليل بلال بن رباح؟

الإجابة : في دمشق.

• من كان دليل الرسول وأبو بكر الصديق في الهجرة من مكة إلى المدينة؟

الإجابة : عبد الله بن ارقط.

اسئلة علمية صعبة للأذكياء

• من أول من اكتشف الميكروب الذي يسبب مرض السل؟

الإجابة : روبرت كوخ.

• كم عدد السعرات الحرارية في كوب من الماء؟

الإجابة : 0.

• أي من الحواس الخمسة أقل فعالية؟

الإجابة : حاسة الشم.

• كم يبلغ طول شرايين الإنسان البالغ؟

الإجابة : 25 كلم.

• ما هو المعدن الوحيد الذي يوجد في حالة سائلة؟

الإجابة : الزئبق.

• ما هي أكثر أنواع الدم انتشاراً؟

الإجابة : الفصيلة O.

• ما هو دور المخيخ في جسم الإنسان؟

الإجابة : ضبط التوازن.

• ما هو العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي يعود للنمو بعد القطع؟

الإجابة : الكبد.

• ما هي الوحدة التي تقيس الصوت؟

الإجابة : الديسيبيل.

• كم يصل طول لسان الزرافة؟

الإجابة : 45 متر.

أسئلة ذكاء متنوعة 2022

• ما هو لون السنافر؟

الجواب: أزرق.

• ما هو العنصر الأول الذي يوجد في الجدول الدوري الخاص بالعناصر؟

الجواب: هيدروجين.

• من صاحب لوحة الموناليزا المعروفة؟

الجواب: ليوناردو دافنشي.

• متى غرقت سفينة تيتانيك؟

الجواب: 1912.

• ما اسم المجرة التي تقع فيها الأرض؟

الجواب: درب التبانة.

• في أي دولة تم إعطاء لقب فرعون؟

الجواب: مصر.

• ما هو أول لون في قوس قزح من الأعلى؟

الجواب: أحمر.

• أي بلد تكون موطن الكنغر؟

الجواب: أستراليا.

• ما هي عاصمة كندا؟

الجواب: أوتارو.

• ما هي الصخرة الفريدة التي تطفو؟

الجواب: صخرة الخفاف.

• أي عظم يوجد في جسم الإنسان وليس له علاقة بأي عظم آخر؟

الجواب: العظم اللامي الذي يوجد في الحلق.

أهم أسئلة الذكاء للأطفال

• كم مرة يتم الحصول على الرقم 9 من الأرقام من 1 إلى 100؟

الجواب : 20 مرة.

• عاصمة تايلاند تكون؟

الجواب: بانكوك.

• ما هي الدولة التي توجد في قارة آسيا من حيث عدد السكان؟

الجواب: جزر المالديف.

• ماذا يُطلق على الأنهار الصغيرة التي تصب مياهها في نهر آخر؟

الجواب: روافد فهي لا تتدفق في البحر.

• ما هي القارة التي تكون بريطانيا تابعة لها؟

الجواب: أوروبا.

• ما هو المناخ الذي يستطيع الوصول إلى 40 درجة مئوية في فترة النهار و 0 درجة مئوية أثناء الليل؟

الجواب: جاف أو صحاري.

• ما هما القارتين الذين تنتمي إليهم دولة روسيا؟

الجواب: قارتي أوروبا وآسيا.

• أي بلد كان تُعرف من قبل باسم روديسيا؟

الجواب: زمبابوي.

• ماذا الذي يتم إطلاقه على مجموعة جبال؟

الجواب: سلسلة جبال.

• أي عملة يتم التعامل معها في دولة بريطانيا؟

الجواب: الجنيه الإسترليني.

اسئلة عامة لاختبار المهارات 2022

• ما هو المبنى الأطول في العالم كله؟

الجواب: برج خليفة الموجود في دبي، حيث يبلغ طوله 828 مترًا.

• أين يوجد جبل إيفرست؟

الجواب: جبال الهيمالايا.

• ما هي الدولة التي تحتوي الجُزر الأكثر في العالم؟

الجواب: السويد، حيث تحتوي على 221،800 جزيرة.

• ما هي الدولة الأكبر التي توجد في قارة أفريقيا؟

الجواب: الجزائر

• ما هي أكبر ثاني دولة في العالم بها عدد السكان؟

الجواب: الهند.

• ما هي العملة دولة ماليزيا الوطنية؟

الجواب: رينغيت ماليزي.

• ماهي عاصمة إثيوبيا؟

الجواب: أديس أبابا.

• أي عملة يتم استخدامها في سنغافورة؟

الجواب: الدولار السنغافوري.

• ما هم السبع دول التي توجد في أفريقيا وتكون بدايتها حرف الميم؟

الجواب : مدغشقر، وموريشيوس، وملاوي ومغرب، ومالي، وموريتانيا، وموزمبيق.

• ما هي البلد التي يُطلق عليها أرض الشمس المشرقة؟

الجواب: اليابان.