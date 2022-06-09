

العجينة القطنية لجميع أنواع المعجنات ... تعتبر وصفات العجين هي الأساس في تقديم العديد من وصفات المعجنات، والفطائر، والبيتزا، تعرفي من مطبخ سيدتي على خطوات عمل العجينة القطنية الهشة الناجحة وقدميها بالحشوة المفضلة للجميع

يكفي ل4 أشخاص

المقادير

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- دقيق : 2 كوب (منخل)

- الزيت : ملعقتان كبيرتان ونصف

- زبادي : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- خميرة : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

قومي بوضع الحليب، والسكر، والخميرة، والزبادي، والزيت في وعاء.

اخلطي المكونات جيداً بواسطة خفاق يدوي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، ثم الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي العجينة على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق ثم ادعكيها لحوالي 10 دقائق حتى تصبح طرية.

قومي بتكوير العجينة إلى كرة كبيرة بواسطة يديكِ ثم ادهنيها بالقليل من الزيت.

غطي العجينة بورق نايلون ثم اتركيها لحوالي ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها قبل التشكيل.