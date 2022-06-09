سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يونيو 2022.. بكم سعر الدولار في مصر اليوم، يُعاني الاقتصاد المصري من أوضاع سيئة، وهو ما أعلنته السلطات في الجمهورية منذ أيام مضت، لهذا تجد عملتهم الوطنية "الجنيه المصري" ينخفض أمام العملات الأجنبية أبرزها الشيكل "الإسرائيلي"، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، على الرغم أن مصر لا تتعامل بالعملة "الإسرائيلية"، لكن معظم المعاملات التجارية تتم بالدولار واليورو، لاسيما عمليات التصدير والاستيراد من المنتج المحلي في المنطقة إلى البلاد الخارجية.

الدولار كم جنيه مصري اليوم الخميس

ويبحث المواطنون المصريون عن أسعار العملات في دولتهم، فهم يحرصون الاطلاع على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يونيو 2022.. بكم سعر الدولار في مصر اليوم، مطلع كل صباح، كون هناك فئات عدة في المجتمع المصري تهتم بأسعار العملات الأجنبية مقابل عملتهم الوطنية، لاسيما بعدما أعلنت السلطات المصرية عن عجز في اقتصادها خلال الفترة الجارية، لهذا بات يبحث المواطن المصري والتاجر والمدخر والمستورد، عن الدولار كم جنيه مصري اليوم الخميس، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 9 يونيو 2022.

بكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

ويتواصل السؤال عن بكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس، لاسيما وأنه يشهد صعودا وهبوطا مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، وعلى الرغم من ان قناة السويس تدخل أموالا طائلة إلى الخزينة المصرية، إلا أن مصر لا تزال تُعاني من أزمة اقتصادية سيئة، تؤثر على دخل الفرد في الدولة المصرية، كما تؤثر على القدرة الشرائية، ودوران عجلة الاقتصاد في البلد الإفريقي.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر

ويهتم المصريون في البحث عن سعر الدولار في السوق السوداء في مصري اليوم الخميس 9 يونيو 2022، فهي من أبرز الأسواق التي يلجأ إليها المواطنون والصرافون، لأن أسعارها تختلف عن أسعار المصارف والشركات الرسمية في الدولة المصرية، وتكون غالبا في صالح المواطن المصري، إذ يكون هناك فرقا ملحوظا في عملية صرف الدولار مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ويزداد البحث عن سعر الدولار اليوم في بنك مصر، إذ وصل سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري، 18.64 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، مقابل 18.62 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، كما وبلغ في البنك الأهلي المصري، وهو يعتبر أكبر بنك حكومي، زاد سعر الدولار، إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، إلى مستوى 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.