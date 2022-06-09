بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 9 يونيو 2022 حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة المحتلة

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في المنطقة، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين، واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. يوسف عليان- القدس

٢. منير عليان- القدس

٣. إبراهيم درباس- القدس

٤. منصور محمود- القدس

٥. أحمد هيثم محمود- القدس

٦. صالح أبو الحمص- القدس

٧. أمير باسل الهندي- تل غرب نابلس

٨. مصطفى جلال بشارات- طمون قرب طوباس

٩. جهاد حمزة بني عودة- طمون

١٠. أمين بسام جرابعة- بيتين شرق رام الله

١١. جاد أحمد ملش- المزرعة الشرقية شرق رام الله