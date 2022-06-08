اكتشاف منشأ جدري "القردة"

فك علماء الأحياء الجزيئية الإيطاليون تشفير جينومات عينتين من فيروس جدري القردة، ووجدوا أن منشأ هذا الفيروس يعود إلى غرب إفريقيا.

وفك علماء الأحياء رموز الجينوم الكامل لعينتين من الفيروسات تم جمعهما في لشبونة وأنتويرب في مايو من هذا العام.

وكتبوا "قمنا بفك تشفير عينتين من الفيروسات تم الحصول عليها من مرضى في البرتغال وبلجيكا وقارناهما بكل جينومات فيروس جدري القردة الأخرى التي تم فك تشفيرها. وأظهرت هذه المقارنة أن التفشي الحالي لهذا المرض يرتبط بنسبة 99% بأصناف غرب إفريقيا من هذا العامل الممرض".

ويؤكد الباحثون أن الفيروس كان من الممكن أن يدخل أوروبا الغربية بطريقة غير مباشرة من إفريقيا، ولكن من خلال سلسلة طويلة من الإصابات في قارات أخرى، وستساعد القياسات اللاحقة لتكرار حدوث الطفرات في جينوم هذا الفيروس على فهم مدى احتمالية حدوث ذلك.