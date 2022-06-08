إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية حوسان غرب بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات تركزت في منطقة المطينة عند المدخل الشرقي للقرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

تشهد مدن الضفة والقدس المحتلتين وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة واعتقال المئات.