تفاصيل قصة هاشتاق كلنا صبا وكلنا احمد في الأردن في قضية المتحرش التكنو

تفاصيل قصة هاشتاق كلنا صبا وكلنا احمد في الأردن ، وضجت خلال الساعات الماضية على منصتي الفيسبوك وتويتر آلاف التغريدات التي تفاعلت مع هذا الوسم الذي تصدر قائمة التريند اليوم الأربعاء 8-6-2022 والذي يأتي في إطار القضية العامة في المتحرش التكنو فيما يبحث آخرون عن تفاصيله الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي تضمنت أيضا تغريدات تضامن المواطنين معها .

وبمجرد الانتهاء من هذه المقالة التي شرحت تفاصيل قصة هاشتاق كلنا صبا وكلنا احمد في الأردن ستتعرفون على كامل حيثيات ما جرى مع هذه الفتاة الأردنية التي باتت قصتها الإنسانية حديث المواطنين ووسائل الاعلام المحلية وتواجه مخاطر القضاء وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تفاصيل هاشتاق كلنا صبا

قصة كلنا صبا وكلنا احمد

حساب فرح علق على وسم كلنا صبا : "صبا تم رفع شكوى عليها ومستقبلها مهدد هلأ عشان شو!! عشان حكت ب اسم الضحايا شجعتهم يحكوا ويشتكوا. بس طلعتوا يا ضحايا اجبن من انه تحكوا شو صار معكم وتحكوا قصصكم وتركتوها بنص الطريق! يا عيب عليكم! اذا ما بترفعوا شكاوى على الدكتور المتحرش بتكونوا ما بتستاهلوا حدا يدافع عنكم".

احمد علق : "رح أضل أذكر إنه صبا بتواجه القانون لوحدها والسبب انها حاولت تحكي بصوت واسم الضحايا مع ترحيبه طبعاً ودعمهم الي إختفى لهيك من الغلط والعيب نتركها بنص الطريق لحالها".

أبو هديب علق "منطقيًا، اذا صبا تحاسبت عشان دافعت عن ناس تعرضوا للتحرش ونشرت قصصهم فيعطيكم العافية ما حد راح يهاجم المتحرش من يوم وجاي وراح يصير في خوف من فكرة الدفاع عن الضحايا أصلًا، يا حيف..".

حساب نور علق على كلنا صبا : "يا جماعة صبا بخير وامورها بخير، هي ما صارها اشي بس وقفت نشر وحاليًا عم بتشوف محاميين عشان القضية. كلنا ما لازم نوقف دعم صبا، والبنات الي اتعرضوا للتحرش لو سمحتو روحو اشكو، خلونا بقوتنا نحد من موضوع التحرش ونوقف بوجه كل متحرش".

صبا بتحكي لما انهرت بسبب تشكيك الناس إلي امي اجت عندي وحكتلي : حد ربنا اصطفاه يوصل هاد كله للعالم المفروض ما يكون خايف )

وانا بحكيلك إنتِ لازم تكوني فخورة جدا بحالك وبكل حاجة قدمتيها ونيالك بالإصطفاء إلي صار إلك لتوصلي أصوات كثير ناس »💗#كلنا_صبا #كلنا_احمد pic.twitter.com/VWWAUUwh25 — Rahma hroup (@HroupRahma) June 7, 2022

من هو متحرش التكنو في الأردن

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أعلنت السبت عن تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم تداوله، حول تورط أحد أساتذتها بالتحرش ، وكلمة "التكنو" في الوسم تعود إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، التي تعتبر من أعرق الجامعات في المملكة ، الأردنيون تفاعلوا مع الوسم من خلال استنكار هذه الحالات، ومطالبة السلطات للتحرك من أجل القبض على "المتحرش" ومحاسبته.

تفاصيل متحرش التكنو

الجامعة "العريقة" تحركت سريعا وأصدرت بيانا تقول فيه إنها قامت بتشكيل "لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع". يأتي ذلك بالتزامن مع تصدر وسم “متحرش التكنو” قائمة الأكثر تداولا على موقع “تويتر” بالمملكة، وما رافقه من ردود فعل واسعة، طالبت بمعاقبته وفصله.

وفي بيان أوردته الجامعة على حسابها بموقع فيسبوك، قالت: “بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بمتحرش التكنولوجيا (..) فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء”.