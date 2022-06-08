في الذكرى "الـ16" لإرتقاء امينها العام.. لجان المقاومة تؤكد على استمرار حمل الإرث المقاوم

أكد "محمد البريم" أبو مجاهد" مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين اليوم الاربعاء 8/6/2022 ، ان بصمات الشيخ القائد "الشهيد جمال ابوسمهدانة "أبوعطايا " مازالت حاضرة في تفاصيل الصراع المستمر والفعل الجهادي المقاوم بين شعبنا ومقاومته الباسلة والمحتل الصهيوني المجرم .

وقال ابو مجاهد في الذكرى السنوية" ال16" لإرتقاء القائد المؤسس للجان المقاومة في فلسطين "الشهيد "الشيخ جمال أبو سمهدانة "أبوعطايا " ان الأمين العام المؤسس مثل إضافة نوعية وقوية في طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وأدخل معادلات فاعلة وجديدة أربكت حسابات قادته المجرمين ودفعته ثمنا باهظا مقابل جرائمه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته .

واعتبر ابو مجاهد ان تعاظم الفعل المقاوم للجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين بعد إرتقاء القائد" الشهيد ابو عطايا" دليلاً دامغا على فشل سياسة الإغتيالات في وقف مسيرة مقاومة شعبنا وعجز العدو بكل أدواته عن منع لجان المقاومة من التقدم والتطور العسكري.

وبين ان عرس قائدنا الفذ"الشهيد جمال ابو سمهدانة" كان بمثابة لوحة وحدة وطنية حين خرج شعبنا بكل مكوناته وشرائحه يهتفون للقائد" الأمين ابوعطايا" وقلوبهم تنبض عزيمة وإصرار على مواصلة نهجه المقاوم.

ودعا ابو مجاهد في ذكرى إرتقاء الامين العام شبابنا المقاوم الثائر في مكان على أرضنا المباركة لحمل راية المقاومة والدفاع عن القضية الفلسطينية ومقدساتنا المغتصبة كما هو الحال في القدس والأقصى وبيتا وجنين ونابلس و غزة العزة.

وجدد ابو مجاهد تأكيده على استمرار حمل الإرث المقاوم الكبير الذي تركه القائد المؤسس" جمال أبو سمهدانة" نارا وبارودا يحرق الصهاينة الغاصبين ورايات فخر وعزة وخلود بحروف من نور على صفحات تاريخنا المجيد .